От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно изучать моду

Вадим Карасев

Музыкальные клипы — наглядный пример того, как тесно связаны шоу-бизнес и мир моды. Их представители вдохновляют друг друга, когда речь идет об обложках альбомов, лукбуках, показах и фотосессиях. В 1980-х и 1990-х годах видеоклипы были настоящей модной энциклопедией и многим фэшиониста заменяли глянцевые журналы — тренды изучали в эфире MTV. Мода в клипах представлена во всем многообразии — от Мадонны в Jean Paul Gaultier до Кортни Лав, продвигающей стиль гранж, и такой легенды рэпа, как Тупак Шакур, который давал возможность заявить о себе принадлежащим темнокожим дизайнерам брендам, в том числе Cross Colours, FUBU и Karl Kani. В нашем материале собрали еще несколько популярных клипов, которые стали событием и с точки зрения моды.

Бейонсе — Formation (2016)

На самом деле весь список мог бы состоять только из видео Рианны и Бейонсе — эти певицы давно завоевали звание модных икон. Но если нужно выбрать один клип, то в репертуаре Бейонсе стоит обратить внимание на этот ролик, снятый отмеченной многими наградами режиссером Мелиной Мацукас. Над клипом работали 36 стилистов во главе с Марни Сенофонте!





Клип занимает важное место и в творческой биографии самой Бейонсе — до этого момента певица не выражала свои политические взгляды.

Тут же исполнительница обращает внимание на серьезные проблемы: насилие со стороны полиции, кризис после урагана "Катрина", расизм.





Есть на что посмотреть в клипе и людям, увлеченным модой, — Бейонсе появляется в кадре в вещах Gucci, Chanel, Alessandra Rich и в колготках Wolford.





Дженнифер Лопес — Ain't Your Mama (2016)

От домохозяйки 1950-х до работающей женщины 1980-х — Джей Ло изобразила многие женские архетипы XX века в своем музыкальном видео на песню Ain't Your Mama, так что клип можно считать еще и кратким курсом по истории моды.













Но для обязательного танцевального номера в ролике певица выбрала что-то более современное, а именно ботфорты из коллаборации Рианны и Manolo Blahnik. Рианна сама подарила их Лопес с запиской: "Я знаю, что ты будешь носить их лучше, чем я!".





Kanye West — Wolves (2016)

Это музыкальное видео Канье Уэста одновременно являлось и рекламной кампанией Balmain для коллекции осень-зима 2016 года. Креативным директором ролика выступил сам дизайнер бренда Оливье Рустен. Режиссером клипа стал Стивен Кляйн, а снялись в нем, кроме самого Уэста, известные модели и, конечно же, Ким Кардашьян, тогда еще супруга Канье.













Рианна — Bitch Better Have My Money (2015)

Расовые проблемы, социальное расслоение, капитализм и люксовая мода — от обуви Maison Margiela и денима Tom Ford до солнцезащитных очков Dior и латексных нарядов Lex Clothing — в этом семиминутном видео нашлось место многим темам.

Вдохновлен клип был финансовыми сложностями из жизни самой Рианны. И по сей день ролик производит впечатление, а многие модные детали из него можно брать на заметку, например, многослойные цепочки и косынку для волос.





Рианна





В клипе снимались актеры Мадс Миккельсен и Эрик Робертс, а также модели и инфлюенсеры Рэйчел Робертс, Сита Абеллан и Санам.





Тейлор Свифт — Blank Space (2014)

После просмотра этого клипа Свифт точно захочется наряжаться — певица позирует перед камерой в стильных платьях Elie Saab, Oscar de la Renta, La Perla, Prada, Ralph Lauren и Dolce & Gabbana.





Тейлор Свифт





Леди Гага — Bad Romance (2009)

Взлет популярности Леди Гаги был стремительным не только благодаря заводным хитам, но и ее эффектному имиджу. Образ певицы тех лет неразрывно связан с украшенным драгоценностями нижним бельем и латексом, покрывающим все тело.









Ну а этот клип ценен еще и нарядами Alexander McQueen, включая знаменитые туфли модели Armadillo на высоких каблуках из последней коллекции дизайнера (11 февраля 2010 года Маккуин покончил с собой в возрасте 40 лет). Дизайнер тогда лично прислал поп-звезде, с которой подружился, различные модели из своей коллекции Plato's Atlantis.





Эми Уайнхаус — Tears Dry On Their Own (2007)

Альбом 2006 года Back To Black, куда вошла и эта песня Эми Уайнхаус, получил пять премий "Грэмми". Ну а видео, ставшее результатом сотрудничества со знаменитым режиссером Дэвидом Лашапелем (он работал с Бритни Спирс, Аврил Лавин, Элтоном Джоном, Кристиной Агилерой, Дженнифер Лопес и многими другими), стало одним из самых памятных в творческом наследии Эми.





Здесь можно увидеть культовые детали ее образа: короткие шорты, топы, балетки и винтажное платье, которое стало одним из самых узнаваемых в гардеробе Уайнхаус — в нем она появлялась на красных дорожках и концертах. Позднее наряд был продан на аукционе за 47 475 фунтов стерлингов.





Кристина Агилера — Dirrty (2002)

Этот клип Кристины Агилеры удостоился многих званий, в том числе его признали лучшим видео десятилетия и самым сексуальным видео всех времен. Но достоин он отметки и в модных хрониках, ведь дерзкий образ Агилеры из этого клипа стал культовым и породил немало копий. Например, такой образ примеряла Кайли Дженнер на Хэллоуин.

Популярностью у поп-звезд, а затем и инстадив стал пользоваться и подобный фасон брюк с открытой паховой областью. Много вещей в подобной стилистике сегодня можно найти у бренда Namilia, основанного в 2015 году.





Юлианна Караулова





Кайли Дженнер

В то время я была очень увлечена эстетикой мотоциклетного стиля и кожаной мотоциклетной экипировки с множеством деталей. Я подумала, что это идеально подойдет для бойцовского ринга, в котором Кристина появляется в видео,

— рассказывала дизайнер костюмов Dirrty Триш Саммервилл.





Бритни Спирс — ...Baby One More Time (1998)

Бритни Спирс является одной из самых ярких поп-звезд и модных икон нулевых, и многие ее образы из клипов стали культовыми — чего стоит один латексный красный комбинезон из Oops! I Did It Again! Но вспомним, с чего все начиналось, и, несмотря на "повседневные" наряды, тоже оказало сильное влияние на поп-культуру. Речь о дебютном видео певицы.





Режиссер Найджел Дик рассказывал на MTV в 2009 году, что весь этот наряд был идеей Бритни.

Изначально моей идеей были джинсы и футболки, и мы были на примерке, когда Бритни посмотрела на эти вещи и спросила: "А разве я не надену школьную форму?".

Затем костюмеры купили все эти вещи в магазине K-mart. Ни один предмет одежды в видео не стоит больше 17 долларов!





Образ школьницы из этого видео стал популярным: школьную форму с мини-юбками и гольфами использовала в дебютном видео и российская группа "Тату", основанная в 1999 году, ну а наряд Бритни уже десятилетиями повторяют на костюмированных вечеринках и Хэллоуине — несмотря на видимую простоту наряда, образ всегда узнаваем!





Spice Girls — Wannabe (1996)

Мир познакомился с уникальным стилем Spice Girls именно в клипе 1996 года на песню Wannabe. От блестящего боди Джерри Холлиуэлл до белого платья Эммы Бантон и черного мини-платья Виктории Бекхэм — каждая из участниц продемонстрировала тут свой фирменный стиль.





Образы девушек во многом определяли моду поздних 1990-х, сделав желанными неоновые кроп-топы, обувь на высоченной платформе немецкого бренда Buffalo, мини-платья, расшитые пайетками, и, конечно, британский флаг.





Джордж Майкл — Too Funky (1992)

Клипы Джорджа Майкла Freedom! '90 и Too Funky стали культовыми и во многом поспособствовали укреплению феномена супермоделей.





Линда Евангелиста

Но все-таки сегодня предлагаем вспомнить именно второй ролик, ведь его можно рассматривать не только как классный клип с участием Линды Евангелисты, Нади Ауэрман и Тайры Бэнкс, которая тогда только заявила о себе, но и как бенефис Тьерри Мюглера (он же стал режиссером и художником по костюмам). Модели позируют в его эксцентричных нарядах, которые сегодня считаются культовыми в истории моды, ну а сам сюжет клипа строится вокруг модного показа.





Эмма Виклунд

Образ Эммы Виклунд в металлическом боди через годы повторит Леди Гага в клипе Paparazzi, не говоря уже о количестве фотосессий, в которых были задействованы эти наряды.





Madonna — Vogue (1990)

Говоря о модных видео, конечно, нельзя не упомянуть клип, название которого уже достаточно модное! В ролике певица стремится подражать старому Голливуду (в ее образе явно прослеживаются отсылки и к Мэрилин Монро, и к Джин Харлоу), а также отдать дань уважения ночной жизни Нью-Йорка.









Ну а маст-хэвом из клипа, как сказали бы сейчас, точно можно назвать прозрачный топ Мадонны. Клип также дал импульс и развитию танцевального искусства — стиль, зародившийся еще в 1970-х и получивший название "вог" (копировались позы моделей из журнала), вышел на новый виток популярности.





Дэвид Боуи — Life On Mars? (1973)

Дэвид Боуи был не только великолепным музыкантом — он оказал сильное влияние и на развитие моды, а его образы и по сей день вдохновляют и дизайнеров, и новое поколение рок- и поп-звезд.





И хотя его модное наследие велико, выбирая из многих видео, остановимся на этом, ведь Life On Mars? является одним из первых и лучших примеров уникальной эстетики Боуи. Минималистичный антураж клипа лишь подчеркивал яркий образ певца, делая его более запоминающимся.





И он действительно остался в истории как один из самых легендарных в творчестве Боуи. Представляя трибьют Боуи на церемонии "Грэмми" в 2016 году, Леди Гага выбрала для красной дорожки именно этот образ.





Леди Гага