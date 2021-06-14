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Первый официальный комментарий Лободы о скандале с Нателлой Крапивиной

Светлана Лобода дала первый официальный комментарий о конфликте между её продюсером Нателлой и Филиппом Киркоровым, которого Крапивина оскорбила грубейшим комментарием в социальных сетях. Она признала, что её лучшая подруга поступила невежественно и проявила себя не с лучшей стороны, однако, отметила, что каждый человек ошибается в этом мире и работает над тем, чтобы исправить созданные недоразумения.

«Я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем», — пишет Лобода в своем посте Instagram. Певица высказалась и о решении продюсера уйти из шоу-бизнеса и призналась, что эта новость далась ей нелегко. Событие полностью перевернуло жизнь не только Нателлы, но и всех ее коллег.

«Наше сотрудничество в течение 11 лет — это не то, что можно выбросить из памяти, забыть.
Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что Она была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда», — заключила Светлана.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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