Полезные свойства полыни и сферы ее применения

Вадим Карасев

Полынь — одно из самых важных растений в эзотерике. Она применяется в ритуалах с глубокой древности. Эксперты в этой области рассказали о том, как полынь помогает человеку и в чем особенности ее применения.

Советуем вам также ознакомиться со свойствами таких распространенных магических трав, как крапива, иван-чай и лаванда. Помните о том, что природа даровала нам огромное множество самых разных полезных растений. Полынь является одним из них, поэтому она всегда должна быть у вас дома про запас.

Основные целебные свойства полыни

В древности полынь использовали для борьбы с блохами, ею боролись с сильной болью в зубах, а также лечили раны. В современном мире полынь используют не только как оберег и магическую траву. Она нашла применение в кулинарии, в производстве горячительных напитков. Полынь используют как приправу к жареному мясу.

Эту траву также применяют в борьбе с вредителями в огороде и с насекомыми в доме. У нее очень сильный запах, поэтому в процессе поисков вы никогда ее не спутаете ни с чем иным.

Полынь — это сорняк, который растет практически везде: на обочинах дорог, на лугах и в огородах. Ее можно легко вырастить дома. Самой полезной разновидностью является полынь горькая. Именно она обладает самыми сильными защитными свойствами. Для сушки и заготовки используются верхушки растений — его верхние 20-25 сантиметров. Соцветия при этом удаляются, оставляют лишь листья и стебли.

В составе полыни есть эфирные масла, алкалоиды, аскорбиновая и яблочная кислоты, салициловая кислота, янтарная кислота, витамин А, дубильные вещества. Даже в корнях этого растения есть полезные вещества, используемые, кстати, для борьбы с проблемами желудочно-кишечного тракта. Многие эксперты отмечают, что полынь полезна при сахарном диабете. Старайтесь внимательно изучать все рецепты и следить за противопоказаниями.

Сухую полынь можно измельчить, смешать с корой липы или дуба, залить кипятком и оставить настояться на час. После этого можно вылить полученный отвар в ванну с теплой водой. Такие ванны помогают обрести новые силы и побороть усталость.

Также полезно периодически окуривать помещения, поджигая сухую полынь дома. Это поможет выгнать негативную энергию, избавиться от головных болей. Не забывайте только во время окуривания и после него делать проветривание.

Использование полыни в магии

Полынь можно заговорить на защиту от врагов. Верхушку растения нужно срезать в Полнолуние. Принеся домой, необходимо взять ее в руки и произнести: «Защищай и укрывай. Врагам в наш дом ты ходу не давай». После этого полынь кладется где-то около входной двери. Важно, чтобы она лежала незаметно. Тогда плохие люди не станут задерживаться у вас дома надолго. То же самое касается злых потусторонних существ — духов, привидений.

Полынь широко используется при ритуалах на остуду — чтобы забыть бывших, отвадить мужчину или женщину, которые пытаются разрушить семью и так далее.

Также полынью окуривают камни-талисманы, украшения. Это заряжает их энергией. Очень полезно раз в месяц окуривать музыку ветра или ловец снов. Если окуривать полынью карты Таро перед раскладом, он будет гораздо точнее.

Полынь — мощный оберег от опасности, поэтому ее кладут поближе к огню, газу. Мешочек с полынью можно положить в машину, чтобы избежать аварий. Если вы думаете, что кого-то из ваших близких прокляли или сглазили, положите мешочек с полынью такому человеку у изголовья кровати или под подушку.