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Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц

Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц

Согласно исследованию сервиса SuperJob, половина российских граждан хочет получать безусловный базовый доход — фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства. Большинство респондентов считает самой оптимальной суммой 30 тыс. руб.

"Введение в России безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников — 12%. Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян", — говорится в материалах опроса.

Желаемую сумму опрошенные определили в 30,1 тысячи рублей — в июне прошлого года она составляла 25 тысяч и 28,5 тысячи в сентябре. Больше всего желают получать в Красноярске (35,6 тысячи рублей) и в Москве (35 тысяч рублей). Самыми скромными оказались жители Ростова-на-Дону (26,5 тысячи рублей) и Казани (26,6 тысячи рублей).

В Ростове-на-Дону за выплату денег "просто так" проголосовало 56% участников исследования, в Челябинске и Волгограде — по 52%, в Перми — 40%, в Казани — 41%, в Нижнем Новгороде — 44%. В столице идею одобряют 49% респондентов, в Санкт-Петербурге — 50%.

Мужчины больше поддерживают введение безусловного дохода, чем женщины, — 52% против 48%. 54% россиян старше 45 лет высказались за, среди молодежи таких оказалось только 37%.

Ранее Ruposters писал, что жители России назвали необходимую ежемесячную сумму для нормальной жизни.

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По материалам: uposters.ru

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