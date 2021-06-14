Путин: «ничего не рухнет» в России, когда сменится президент

Влада Некрасова

17:35 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не думает о защите после своего ухода с поста главы государства. Об этом российский лидер заявил в интервью американской телекомпании NBC, сообщается на сайте Кремля.

«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное — это судьба страны и ее народа», — приводит выдержку из интервью пресс-служба Кремля.





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В целом, по словам Путина, «ничего не рухнет» в России в одночасье, когда в стране сменится президент. Вместе с тем, российский лидер подчеркнул, что настолько связал свою судьбу с судьбой страны, для него в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России.

«Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил российский лидер.

#США

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