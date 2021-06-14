Редкие заговоры от болезней

Вадим Карасев

Справиться с любым заболеванием легче всего на начальном этапе, и в помощь к заключению и рекомендациям лечащего врача можно использовать проверенные заговоры. Ими пользовались наши предки для того, чтобы облегчить недомогания и ускорить выздоровление.

Заговоры от болезней — особый вид врачевания, который используется испокон веков и передается в семьях, где есть травники и целители. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выучить эти заговоры, чтобы в нужный момент помочь себе или близким.

Заговор от внезапной болезни

Недомогание может застать врасплох, и первую помощь важно оказать как можно раньше. В момент, когда самочувствие ухудшается, важно проговорить, держа руку на макушке:

«Хвори по лесу бродят, из бурелома к людям выходят. Я силы природы на помощь призову, хвори обратно в чащобу загоню. Корнями деревья ее оплетут, шипы острые пробраться не дадут».

После этого тому, кто чувствует недомогание, важно выпить три глотка чистой воды.

Заговор на отступление болезни

Набраться сил и ускорить выздоровление поможет заговор на травяной настой. Его произносят, держа руку над стаканом с жидкостью:

«Силу трав призываю, недомогания прогоняю. Как отвар выпью, так и сил наберусь, с болезнью сражусь».

Отвар выпивают, а затем проговаривают:

«Как трава от вредителей защищается, шипы выпускает, яды через листья прогоняет, так и я болезнь свою изгоню, со свету сживу».

Редкий заговор от множества болезней

Какой бы недуг ни стал причиной плохого самочувствия, побороть его поможет такой заговор:

«Встану поутру, свету солнечному улыбнусь, к нему душой потянусь. У Солнца защиты попрошу, чтобы оно лучами своими болезнь из меня повытравило, ночи передало, со света белого изжило. Как ночь наступает, так и болезнь моя отступает».