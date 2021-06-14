Россиянам хотят разрешить обсуждать вопросы местного самоуправления в онлайн-режиме

Алексей Вольцев

01:00 Автор: Анастасия Яланская

Законопроект: № 1116819-7

Муниципальные власти могут обязать обеспечить россиянам возможность обсуждения вопросов местного самоуправления в интернете. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

По закону, на публичное обсуждение нужно выносить проект устава муниципального образования, проект местного бюджета и отчёт о его исполнении, вопросы о преобразовании муниципального образования и так далее. Местные власти должны заблаговременно оповещать жителей о слушаниях, публиковать проекты актов и итоги обсуждений. Однако каким образом им надо это делать, не конкретизировано.

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Законопроект уточняет, что вся эта информация должна быть доступна в интернете — на сайте муниципального образования или региона, а жители должны иметь возможность направлять свои предложения и замечания, участвовать в обсуждении, в том числе через портал госуслуг или информационную систему градостроительной деятельности.

Как отметили авторы документа в пояснительной записке, поправки способствуют более активному участию населения в непосредственном осуществлении местного самоуправления.

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