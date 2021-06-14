Сегодня Украина матчем с Нидерландами стартует на Евро: что известно и где смотреть

Анастасия Иванова

Сегодня Украина стартует на Чемпионате Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко вечером сыграют против фаворита нашей группы - сборной Нидерландов.Кадровых проблем у желто-синих перед встречей с Нидерландами нет. По словам Шевченко Виктор Цыганков уже восстановился и готовится к поединку в общей группе. Также наставник отметил готовность к матчу и Тараса Степаненко. При этом о составе коуч украинской сборной говорить не стал."Я о составе говорить не буду. Я определился с ним на 99 процентов, но состав вы узнаете завтра перед игрой", - сказал Шевченко.Читайте также: Эриксен в стабильном состоянии после остановки сердца в матче Дания - ФинляндияПри этом главный тренер Украины отметил, что атмосфера в команде прекрасная, а футболистам не нужна дополнительная мотивация."У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы завтра будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы… достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать", - добавил Шевченко.В свою очередь наставник оранжевых Франк де Бур даже раскрыл то, по какой схеме Нидерланды планируют играть с Украиной."Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол, и мы также хотим делать при схеме в 3-5-2. Мы хотим контролировать игру, и тогда вингбэки должны располагаться довольно высоко. Мы все равно начинаем против Украины с 3-5-2, а потом будем смотреть по ходу игры. Может быть, мы также начнем со схемы 4-3-3. Пока я не решил", - сказал де Бур.При этом за Нидерланды точно с украинцами не сыграет один из основных центрбэков Маттейс де Лигт, который неделю назад повредил пах."Мы не хотим им (де Лигтом - ред.) рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе. Если бы этот матч был решающим, мы бы могли попробовать поставить его в состав", - заявил де Бур.Поединок пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф арене". Транслировать в Украине поединок будет ТРК "Украина" и телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало матча в 22:00.