Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Сегодня Украина матчем с Нидерландами стартует на Евро: что известно и где смотреть

Сегодня Украина матчем с Нидерландами стартует на Евро: что известно и где смотреть

Сегодня Украина матчем с Нидерландами стартует на Евро: что известно и где смотреть
Сегодня Украина стартует на Чемпионате Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко вечером сыграют против фаворита нашей группы - сборной Нидерландов.

Кадровых проблем у желто-синих перед встречей с Нидерландами нет. По словам Шевченко Виктор Цыганков уже восстановился и готовится к поединку в общей группе. Также наставник отметил готовность к матчу и Тараса Степаненко. При этом о составе коуч украинской сборной говорить не стал.

"Я о составе говорить не буду. Я определился с ним на 99 процентов, но состав вы узнаете завтра перед игрой", - сказал Шевченко.

Читайте также: Эриксен в стабильном состоянии после остановки сердца в матче Дания - Финляндия

При этом главный тренер Украины отметил, что атмосфера в команде прекрасная, а футболистам не нужна дополнительная мотивация.

"У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы завтра будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы… достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать", - добавил Шевченко.

В свою очередь наставник оранжевых Франк де Бур даже раскрыл то, по какой схеме Нидерланды планируют играть с Украиной.

"Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол, и мы также хотим делать при схеме в 3-5-2. Мы хотим контролировать игру, и тогда вингбэки должны располагаться довольно высоко. Мы все равно начинаем против Украины с 3-5-2, а потом будем смотреть по ходу игры. Может быть, мы также начнем со схемы 4-3-3. Пока я не решил", - сказал де Бур.

При этом за Нидерланды точно с украинцами не сыграет один из основных центрбэков Маттейс де Лигт, который неделю назад повредил пах.

"Мы не хотим им (де Лигтом - ред.) рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе. Если бы этот матч был решающим, мы бы могли попробовать поставить его в состав", - заявил де Бур.

Поединок пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф арене". Транслировать в Украине поединок будет ТРК "Украина" и телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало матча в 22:00.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история
Какого числа отмечается Троица в 2021 году
Какого числа отмечается Троица в 2021 году
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе
Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после оскорблений
Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после
Трагичная история любви: кому адресована татуировка Чонгука с текстом «Пожалуйста, люби меня»?
Трагичная история любви: кому адресована татуировка Чонгука с текстом
Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц
Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц
Горный хрусталь: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Горный хрусталь: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Джин и Ви из BTS могут стать ведущими шоу
Джин и Ви из BTS могут стать ведущими шоу
Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно фотографируются: "Мамочка, прекрати"
Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие пары, которые то сходились, то расходились
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не пострадал
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не
Обряд на быстрые деньги
Обряд на быстрые деньги
Ученые предупредили, что основные симптомы коронавируса изменились
Ученые предупредили, что основные симптомы коронавируса изменились
"У меня были романы на стороне": певица Слава призналась в изменах избраннику
"У меня были романы на стороне": певица Слава призналась в изменах

Еще по теме

Один из лидеров донецкого "Шахтера" вернулся в расположение сборной Украины
Сборная Украины назвала заявку на чемпионат Европы
Тренер сборной Косово назвал Украину "одной из лучших команд мира"
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020