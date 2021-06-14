США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием

Вадим Карасев

К 2030 году Соединенные Штаты Америки более чем вдвое увеличат число авиабаз с ядерным оружием — об этом сообщили в Федерации американских ученых. Сейчас таких объектов у американцев лишь два, но через девять лет их станет пять.

Основным носителем американского ЯО остаются стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, также его могут загружать на борт B-2 Spirit и B-1B Lancer. Эти самолеты базируются на авиабазах в Северной Дакоте, Южной Дакоте, Миссури, Луизиане, Техасе. Только на первой и третьей базах есть ядерные авиабомбы.

Планируется, что число авиабаз с ядерным оружием возрастет после начала серийного производства новых бомбардировщиков B-21 Raider. После этого специализированные хранилища появятся также в Южной Дакоте, Техасе и Миссури.

Всего решено закупить почти полторы сотни малозаметных "Райдеров". По оценке журнала Popular Mechanics, новинка должна стать "самым крутым" бомбардировщиком мира. Государственному бюджету это обойдется приблизительно в $89 млрд, но окончательная стоимость B-21 еще не названа, поэтому цифра может измениться.

Как сообщал Ruposters, ранее в НАТО всерьез задумались об отказе от ядерных ракет в Европе с целью снижения напряжения в отношениях с Россией и активизации диалога о контроле над вооружениями.