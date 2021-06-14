Трагичная история любви: кому адресована татуировка Чонгука с текстом «Пожалуйста, люби меня»?

Влада Некрасова

Тело Чонгука (Jungkook) будто холст для живописи! Если так пойдет и дальше, через несколько лет Куки будет полностью забит татуировками!

Привет, АРМИ! Есть ли среди вас те, у кого на теле красуется парочка стильных татуировок? Даже если нет, вы прекрасно знаете, что каждый обладатель крутых артов старается не просто украсить себя индивидуальными рисунками, а наполняет изображения смыслом, делая некую историю из воспоминаний, мечт или задуманных планов в виде тату. Чонгука это тоже касается. Он очень креативен в выборе символов и, надо признать, что некоторые из них до сих пор остаются загадкой для АРМИ. Одна из теорий, раскрывающих секреты Макнэ, касается любовной стороны жизни айдола.

Фанатка на YouTube предположила, что рисунок с тигровой лилией, которая закрывает надпись «Пожалуйста, люби меня» (на языке оригинала «Please, love me») нужен для отвлечения внимания от текста, ведь Макнэ, все-таки, публичная личность. На самом же деле он, как и тигровая лилия, скрывает свои сильные чувства к девушке и, по-видимому, страдает из-за расставания, ведь надпись вовсе не носит позитивный характер. Еще один намек на разбитую любовь — фиолетовое сердечко на руке, не до конца заполненное цветом. Оно имеет размытые края и проплешины. Вряд ли это непрофессионализм мастера. Скорее всего Гук хотел показать, что его сердце сейчас в таком же состоянии.

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