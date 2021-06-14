В Роспотребнадзоре назвали основных переносчиков новых штаммов COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

09:53 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Основными переносчиками новых штаммов COVID-19 являются молодые люди. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения»,- сказала она.

Так, молодые люди не относятся серьезно к симптомам коронавирусной инфекции, напоминающими сезонную ОРВИ, и не меняют привычного образа жизни, уточнила Пшеничная.





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Напомним, по данным на 13 июня, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 14 723. Это - максимум за четыре месяца, с 13 февраля, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 5 208 687 человек.

Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ролике, опубликованном 13 июня на YouTube-канале председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, любые послабления могут привести к осложнению эпидситуации по коронавирусной инфекции в России.

Она призвала россиян привиться от COVID-19 как можно скорее. По её словам, «ситуация нас не оставит, пока мы не получим иммунитет», а лучший способ его получить — это вакцинация.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в России 18 января. На сегодняшний день гражданам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи, созданная в Центре «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В мае стало известно о регистрации однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

#вакцинация #здоровье

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