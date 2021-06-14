В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока - 2"
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с URA.Ru прокомментировал идею передать Украине часть акций газопровода "Северный поток - 2" в качестве компенсации убытка от потери транзита.
Сенатор уверен, что Москва на такое никогда не пойдет.
Джабаров полагает, что против такого сценария выступят также партнеры проекта в Европе. "Пусть развивают собственную экономику, а не ищут, где можно обогатиться за счет других стран", - добавил политик.
Он напомнил также, что Украина активно выступала против СП-2 и требовала введения санкций в отношении участников проекта.
Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предложил передать Украине часть акций "Северного потока - 2", чтобы таким образом компенсировать убыток от прекращения транзита российского газа по ее территории после ввода газопровода в эксплуатацию.