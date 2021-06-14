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В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока - 2"

В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока - 2"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с URA.Ru прокомментировал идею передать Украине часть акций газопровода "Северный поток - 2" в качестве компенсации убытка от потери транзита.

Сенатор уверен, что Москва на такое никогда не пойдет.

Я думаю, что этот вопрос даже не обсуждается. Он вызовет только улыбку, это в лучшем случае. А так, будет отвергнуто любое предложение подобного типа. Я думаю, что Россия никогда на это не пойдет. Мы готовы к сотрудничеству с Украиной, но на равных условиях. Больше такого иждивенчества мы не потерпим.

Джабаров полагает, что против такого сценария выступят также партнеры проекта в Европе. "Пусть развивают собственную экономику, а не ищут, где можно обогатиться за счет других стран", - добавил политик.

Он напомнил также, что Украина активно выступала против СП-2 и требовала введения санкций в отношении участников проекта.

Почему мы должны платить Украине за прокачку российского газа по дну Балтийского моря в Германию? Я не могут понять. Украина причем? Есть такое выражение "на халяву", оно не очень литературное. Я думаю, что в мировой политике и в бизнесе слово "халява" неприемлемо. Это опять попытка присосаться к трубе, где-то пытаться заработать то, чего не заслуживают.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предложил передать Украине часть акций "Северного потока - 2", чтобы таким образом компенсировать убыток от прекращения транзита российского газа по ее территории после ввода газопровода в эксплуатацию.

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По материалам: uposters.ru

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