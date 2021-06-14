Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах

В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Республике Эль-Сальвадор собираются добывать криптовалюту Bitcoin, используя энергию вулканов.

Об этом сообщает CoinMarketCap.

Криптобиржа Bybit объявила, что нанимает вулканолога для изучения того, как вулканическую энергию можно использовать для добычи биткоинов.

Энергию собираются получать из пара, который перегревается за счет магмы.
Bybit сделал это заявление вскоре после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле в среду заявил, что хочет изучить возможность использования возобновляемых источников энергии вулканов страны для добычи биткоинов.

До этого Букеле заявлял, что хочет сделать биткоин законным платежным средством в Сальвадоре.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе
Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после оскорблений
Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после
Трагичная история любви: кому адресована татуировка Чонгука с текстом «Пожалуйста, люби меня»?
Трагичная история любви: кому адресована татуировка Чонгука с текстом
Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц
Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц
Горный хрусталь: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Горный хрусталь: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Джин и Ви из BTS могут стать ведущими шоу
Джин и Ви из BTS могут стать ведущими шоу
Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно фотографируются: "Мамочка, прекрати"
Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно
Греция потребовала изменить форму Северной Македонии на Евро
Греция потребовала изменить форму Северной Македонии на Евро
Какой магический амулет подойдет вам по Знаку Зодиака
Какой магический амулет подойдет вам по Знаку Зодиака
Ирина Шейк замечена на прогулке с дочкой Леей после поездки во Францию с Канье Уэстом
Ирина Шейк замечена на прогулке с дочкой Леей после поездки во

Топ на сегодня

Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской больнице после Евро
Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие пары, которые то сходились, то расходились
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего нашего путешествия»
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных
Полезные свойства душицы и сферы ее применения
Полезные свойства душицы и сферы ее применения

Еще по теме

В Сальвадоре ввели обязательный домашний карантин из-за коронавируса
Консерватор Букеле объявил о своей победе на президентских выборах в Сальвадоре
На выборах президента Сальвадора лидирует консерватор Найиб Букеле
Сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины из опасений обвала криптовалюты