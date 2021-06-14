В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах

Анастасия Иванова

В Республике Эль-Сальвадор собираются добывать криптовалюту Bitcoin, используя энергию вулканов.Об этом сообщает CoinMarketCap.Криптобиржа Bybit объявила, что нанимает вулканолога для изучения того, как вулканическую энергию можно использовать для добычи биткоинов.Энергию собираются получать из пара, который перегревается за счет магмы.Bybit сделал это заявление вскоре после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле в среду заявил, что хочет изучить возможность использования возобновляемых источников энергии вулканов страны для добычи биткоинов.До этого Букеле заявлял, что хочет сделать биткоин законным платежным средством в Сальвадоре.