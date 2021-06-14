Врачи довели Заворотнюк до нервного срыва

Лидия Мартынова

Вся семья Анастасии Заворотнюк тяжело переживает страдания актрисы. Родные выбрали позицию не распространяться о жизни смертельно больной «няни» и отказываются разговаривать с прессой. Однако плата за молчание велика. На днях врачи довели дочь Заворотнюк до нервного срыва.

Анна Заворотнюк обратилась за помощью к медикам. Однако в больнице девушка столкнулась с вопиющей бестактностью врачей. Они заваливали Анну вопросами про звездную маму и совершенно забыли про понятие «личное пространство». Такое поведение довело Анну до срыва. Девушка поделилась негативными эмоциями у себя в Instagram. Там она раскритиковала поведение врачей и отметила, что ей стыдно даже озвучивать вопросы, которые задавали сотрудники.

«Я чувствую себя обезьянкой в клетке», — с грустью заявила Анна.

В комментариях подписчики отметили, что семья сама выбрала позицию молчать. Обычно при таком раскладе нужно быть готовым к атакам извне.

«Скрываете, а народу интересно!», «Так и рождаются сплетни, потому что вы молчите», «Все будут продолжать плевать на мораль и принципы, пока вы скрываетесь», «Люди всегда хотят залезть в чужую жизнь, которая скрыта«, — отмечают подписчики.

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