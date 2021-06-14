Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Все плохо! Ксения Бородина призналась, что ей не везет с мужчинами

О том, что в отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова не все в порядке, говорят уже больше месяца. Сама Бородина тоже намекала, что Курбан перед ней в чем-то провинился, и она не может простить мужа за его поступок.

Теперь же Ксения написала в Instagram пост, в котором сообщила, что ей совершенно не везет с мужчинами. По ее словам, все дело в том, что она таит обиду на своего покойного отца. Поэтому ей всегда нужен человек, который будет рядом, главное для нее – не оставаться одной.

«Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества, и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной. И теперь, много работая с психологами, я прекрасно понимаю, что единственный правильный путь – это простить папу, принять его таким, каким он был и отпустить», – написала Ксения.

Напомним, это не первый разлад Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Когда Бородина была беременна их общей дочерью Теоной, звезда сообщила о разводе с мужем из-за его измен. Однако через три месяца она смогла простить супруга, а после говорила о том, что ее специально настраивали против супруга, и на самом деле он всегда был ей верен.

Сообщение Все плохо! Ксения Бородина призналась, что ей не везет с мужчинами появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно изучать моду
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно
"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между Киркоровым и ее экс-продюсером
"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между
Полезные свойства полыни и сферы ее применения
Полезные свойства полыни и сферы ее применения
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня озона, - ученые
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока - 2"
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история
Какого числа отмечается Троица в 2021 году
Какого числа отмечается Троица в 2021 году
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе
Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах

Топ на сегодня

"Хотела сменить пол": победительница "Фабрики звезд" Анастасия Приходько сделала откровенное признание
"Хотела сменить пол": победительница "Фабрики звезд" Анастасия
Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно фотографируются: "Мамочка, прекрати"
Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно
Кто из BTS первым женится и создаст семью?
Кто из BTS первым женится и создаст семью?
Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни
Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июня 2021 года

Еще по теме

Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Видео Курбана Омарова о «лапшичке и Ксении Бородиной» взорвало сеть
Ксения Бородина и Курбан Омаров: в «Инстаграме» Ксении появился новый мужчина
СМИ: Ксения Бородина уходит из "Дома 2"