Все плохо! Ксения Бородина призналась, что ей не везет с мужчинами

Алексей Вольцев

О том, что в отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова не все в порядке, говорят уже больше месяца. Сама Бородина тоже намекала, что Курбан перед ней в чем-то провинился, и она не может простить мужа за его поступок.

Теперь же Ксения написала в Instagram пост, в котором сообщила, что ей совершенно не везет с мужчинами. По ее словам, все дело в том, что она таит обиду на своего покойного отца. Поэтому ей всегда нужен человек, который будет рядом, главное для нее – не оставаться одной.

«Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества, и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной. И теперь, много работая с психологами, я прекрасно понимаю, что единственный правильный путь – это простить папу, принять его таким, каким он был и отпустить», – написала Ксения.

Напомним, это не первый разлад Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Когда Бородина была беременна их общей дочерью Теоной, звезда сообщила о разводе с мужем из-за его измен. Однако через три месяца она смогла простить супруга, а после говорила о том, что ее специально настраивали против супруга, и на самом деле он всегда был ей верен.

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