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Вырубки лесов предлагают компенсировать за три года

Вырубки лесов предлагают компенсировать за три года

00:22  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1133062-7



Срок компенсационного восстановления вырубленных лесов предприятиями предлагают увеличить с одного года до трёх лет. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы во втором чтении.

В течение трёх лет после посадки лесных культур, согласно документу, бизнес будет обязан обеспечить проведение агротехнического ухода за ними. Предприниматели смогут привлекать для этого соответствующих специалистов, в том числе, лесников. Ранее они должны были делать это самостоятельно. Проект также вводит новый вид использования лесов — «создание лесных питомников и их эксплуатация». Они должны создаваться на специально выделенных для этого лесных участках. Чтобы создать такой питомник, ряд государственных и муниципальных организаций смогут получить участки в бессрочное пользование, а другие лица — в аренду.

Деревья в лесу предложили считать по новым правилам


Сейчас компании, использующие лес, например, для переработки древесины, должны провести «компенсационное» лесовосстановление или лесоразведение — то есть посадить новый лес на участке, выбранном ими из специального реестра. Согласно действующим нормам, сделать это нужно в течение года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#лес #бизнес #экология


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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