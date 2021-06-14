Жизнь Аршавиной под угрозой! Решилась на операцию вопреки строгим запретам врачей

Лидия Мартынова

На всех последних фотографиях в профиле Instagram знаменитая экс-супруга футболиста Алиса Аршавина показывается лишь частично. С тех пор, как внешность красотки начала меняться, а нос «пропадать», Алиса старается не шокировать свою публику и на каждом снимке закрывает лицо руками. Виной этому опаснейшее заболевание, которое не позволяет женщине вернуться к нормальной жизни обычного здорового человека. Недуг внёс в существование Аршавиной множество ограничений и запретов, одним из которых является правило: ни в коем случае не прибегать к помощи пластических хирургов. Однако знаменитость настолько устала прятаться от толпы и ловить на себе шокированные взгляды окружающих, что решила пойти на риск и, как она выразилась, попытаться «вернуть свое лицо».

«Пора двигаться вперед. Еду в Москву за надеждой вернуть свое лицо. Больше никаких слез, уныниях, только позитивная беседа и хороший настрой», — написала она под одним из постов, где былой красавице вновь пришлось закрыть ладошкой нос из-за стеснения. Отметим, аутоиммунное заболевание Аршавиной вынудило врачей запретить женщине пользоватся даже самыми банальными услугами косметологов, не говоря уже о сложных и опасных процедурах, включающих хирургическое вмешательство.

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