Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни

Вадим Карасев

Если в столичном регионе настоящего лета людям пока приходится ждать под зонтиками, то вот в инстаграмах знаменитостей сезон уже в разгаре со всеми атрибутами: пляжами, селфи в купальниках, фотосессиями на природе и даже рыбалкой!

Впрочем, пока одни греются на солнце, Илья Прусикин неожиданно отправился за теплом в баню — обычно это традиционное зимнее развлечение в инстаграмах звезд. Если вы уже почувствовали легкий укол зависти, не расстраивайтесь. Некоторым звездам до отпуска тоже еще далеко — они все в работе, о чем не забывают сообщить своим подписчикам.

Смотрим в нашей подборке, как прошла эта неделя у знаменитостей!





Вера Брежнева





Филипп Киркоров





Дженнифер Лопес





Настя Ивлеева и Даня Милохин





Сальма Хайек





Эмили Ратажковски





Эшли Грэм





Элджей





Софья Таюрская





Илья Прусикин





Клава Кока и Сергей Жуков





Дарья Коновалова





Виктория Шелягова





Любовь Аксенова





Тина Канделаки





Кристина Асмус





Саша Бортич





Екатерина Варнава





Ким Кардашьян





Влад Топалов и Регина Тодоренко





Айза Долматова





Наталья Давыдова с дочерью





Анастасия Решетова





Джаред Лето





Юлия Волкова





Стефания Маликова





Екатерина Климова с детьми





Светлана Ходченкова





Наталья Подольская





Венсан Кассель





Дарья Клюкина





Джиджи Хадид





Гвинет Пэлтроу





Джорджина Родригес





Харпер Бекхэм





Алсу





Холли Берри





Кети Топурия





Елена Перминова





Кайли Дженнер





Юлия Снигирь, Светлана Устинова и Евгения Добровольская





Надежда Оболенцева





Рената Литвинова





Светлана Устинова





Софья Эрнст





Джастин Теру





Мария Кожевникова с возлюбленным





Юлия Пересильд с детьми





Настя Ивлеева и Ксения Собчак





Виктория Исакова





Татьяна Навка





Дима Билан





Елена Летучая





Тина Кунаки





Аня Чиповская





Равшана Куркова





Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая





Хейли Бибер





Анна Седокова





Линдси Лохан