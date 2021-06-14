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Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни

Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни

Если в столичном регионе настоящего лета людям пока приходится ждать под зонтиками, то вот в инстаграмах знаменитостей сезон уже в разгаре со всеми атрибутами: пляжами, селфи в купальниках, фотосессиями на природе и даже рыбалкой!

Впрочем, пока одни греются на солнце, Илья Прусикин неожиданно отправился за теплом в баню — обычно это традиционное зимнее развлечение в инстаграмах звезд. Если вы уже почувствовали легкий укол зависти, не расстраивайтесь. Некоторым звездам до отпуска тоже еще далеко — они все в работе, о чем не забывают сообщить своим подписчикам.

Смотрим в нашей подборке, как прошла эта неделя у знаменитостей!


Вера Брежнева


Филипп Киркоров


Дженнифер Лопес


Настя Ивлеева и Даня Милохин


Сальма Хайек


Эмили Ратажковски


Эшли Грэм


Элджей


Софья Таюрская


Илья Прусикин


Клава Кока и Сергей Жуков


Дарья Коновалова


Виктория Шелягова


Любовь Аксенова


Тина Канделаки


Кристина Асмус


Саша Бортич


Екатерина Варнава


Ким Кардашьян


Влад Топалов и Регина Тодоренко


Айза Долматова


Наталья Давыдова с дочерью


Анастасия Решетова


Джаред Лето


Юлия Волкова


Стефания Маликова


Екатерина Климова с детьми


Светлана Ходченкова


Наталья Подольская


Венсан Кассель


Дарья Клюкина


Джиджи Хадид


Гвинет Пэлтроу


Джорджина Родригес


Харпер Бекхэм


Алсу


Холли Берри


Кети Топурия


Елена Перминова


Кайли Дженнер


Юлия Снигирь, Светлана Устинова и Евгения Добровольская


Надежда Оболенцева


Рената Литвинова


Светлана Устинова


Софья Эрнст


Джастин Теру


Мария Кожевникова с возлюбленным


Юлия Пересильд с детьми


Настя Ивлеева и Ксения Собчак


Виктория Исакова


Татьяна Навка


Дима Билан


Елена Летучая


Тина Кунаки


Аня Чиповская


Равшана Куркова


Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая


Хейли Бибер


Анна Седокова


Линдси Лохан
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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