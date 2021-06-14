Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни
Сегодня, 00:50 Вадим Карасев
Если в столичном регионе настоящего лета людям пока приходится ждать под зонтиками, то вот в инстаграмах знаменитостей сезон уже в разгаре со всеми атрибутами: пляжами, селфи в купальниках, фотосессиями на природе и даже рыбалкой!
Впрочем, пока одни греются на солнце, Илья Прусикин неожиданно отправился за теплом в баню — обычно это традиционное зимнее развлечение в инстаграмах звезд. Если вы уже почувствовали легкий укол зависти, не расстраивайтесь. Некоторым звездам до отпуска тоже еще далеко — они все в работе, о чем не забывают сообщить своим подписчикам.
Смотрим в нашей подборке, как прошла эта неделя у знаменитостей!
Вера Брежнева
Филипп Киркоров
Дженнифер Лопес
Настя Ивлеева и Даня Милохин
Сальма Хайек
Эмили Ратажковски
Эшли Грэм
Элджей
Софья Таюрская
Илья Прусикин
Клава Кока и Сергей Жуков
Дарья Коновалова
Виктория Шелягова
Любовь Аксенова
Тина Канделаки
Кристина Асмус
Саша Бортич
Екатерина Варнава
Ким Кардашьян
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Айза Долматова
Наталья Давыдова с дочерью
Анастасия Решетова
Джаред Лето
Юлия Волкова
Стефания Маликова
Екатерина Климова с детьми
Светлана Ходченкова
Наталья Подольская
Венсан Кассель
Дарья Клюкина
Джиджи Хадид
Гвинет Пэлтроу
Джорджина Родригес
Харпер Бекхэм
Алсу
Холли Берри
Кети Топурия
Елена Перминова
Кайли Дженнер
Юлия Снигирь, Светлана Устинова и Евгения Добровольская
Надежда Оболенцева
Рената Литвинова
Светлана Устинова
Софья Эрнст
Джастин Теру
Мария Кожевникова с возлюбленным
Юлия Пересильд с детьми
Настя Ивлеева и Ксения Собчак
Виктория Исакова
Татьяна Навка
Дима Билан
Елена Летучая
Тина Кунаки
Аня Чиповская
Равшана Куркова
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Хейли Бибер
Анна Седокова
Линдси Лохан
По материалам: spletnik.ru