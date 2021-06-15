7 простых способов восстановления биополя

Вадим Карасев

В нашей жизни бывают разные проблемы и препятствия на пути. Все это существенно снижает силу нашей ауры и биополя, поэтому нужно всегда помнить о нескольких способах восстановления духовных сил и энергии.

Самые большие проблемы с биополем нам приносит стресс, усталость и тревога. Именно из-за этих трех бед теряется большая часть энергии. Пользуйтесь мощными талисманами, которые помогут избавиться от негативного воздействия этих факторов. В таком случае описанные ниже способы восстановления вам могут просто не понадобиться.

Выезд на природу

Смена обстановки пойдет на пользу всем, кто живет в мегаполисе. Периодический выезд на природу — это идеальный способ отдыха и восстановления. Общаясь с природой, мы словно преображаемся изнутри. Больше гуляйте и ходите пешком, катайтесь на велосипеде. Свежий воздух очень хорошо воздействует на энергетические центры организма, удачу человека и его энергетику в целом.

Дыхательные практики

Это отличный способ восстановления биополя. У него есть один огромный плюс и такой же большой минус. Плюс в том, что дыхательные практики обладают практически мгновенным эффектом, помогая человеку восстановить работоспособность. Их минус в том, что их действие эфемерно. Оно лишь помогает пережить трудные моменты. Дыхательные практики сродни второму дыханию в затяжном спринте. Это лишь временная мера, хоть и весьма действенная.

Спорт

Физические нагрузки существенно повышают биополе. Чтобы это было всегда так, не перегружайте себя ими. Занимайтесь ровно столько, сколько нужно для появления легкой усталости. Уровень гормонов счастья существенно повысится, а вместе с ним взлетит до небес и ваша самооценка, укрепится аура.

Уединение

Лучший в мире отдых для человека, который очень устал, — это уединение. В редких случаях человеку требуется общение — только если он все время проводит наедине с собой. В таком случае действительно нужно общаться, а не уединяться. Тем не менее почти 100 % людей постоянно куда-то ходит по работе или находится в транспорте, общается с клиентами и коллегами и так далее. Именно поэтому тишина и спокойствие, в котором мы находимся наедине с собой, очень благотворно сказывается на нашей ауре и чакрах.

Любимые хобби

Ничто так не поднимает настроение, как любимые занятия. Что бы вам ни нравилось, занимайтесь этим по выходным или вечером после работы. Это существенно усилит ваше биополе. Когда мы занимаемся тем, что любим всей душой, это помогает отдохнуть телу и открыть заблокированные чакры.

Медитации

Медитации — это то, чему должен обучиться каждый, кто хочет всегда иметь мощное и стабильное биополе. Каждый день мы переживаем различные проблемы, но даже если день полностью состоял из одних разочарований, вы все равно можете лечь спать с восстановленной энергетикой. Для этого нужно научиться медитировать. Ранее мы рассказывали, как это сделать и почему это не сложно.

Суть медитации — в глубоком расслаблении и погружении в глубины собственного сознания. Медитации не только успокаивают, но могут также давать ответы на вопросы «почему так происходит?», «как мне стать сильнее?», «где найти вдохновение?» и так далее. Внутри себя вы сможете найти ответы на любые духовные вопросы, какими бы сложными они ни казались. Более того, медитации полезны тем, что с их помощью можно быстро восстановиться прямо на рабочем месте.

Самомассаж

Это очень действенная методика, причем ее можно использовать не только дома по вечерам или по выходным, а прямо на рабочем месте. Ранее мы рассказывали, как правильно массировать лицо, ладони, шею. Подобные техники помогут восстанавливать и укреплять энергетику, обретать силы и в целом повышать продуктивность в любых делах.