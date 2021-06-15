Алёна Водонаева вновь под капельницами!

Алексей Вольцев

Телеведущая Алена Водонаева напугала поклонников информацией о своём здоровье. Девушка вновь оказалось под капельницами в больнице. В Instagram Водонаева поделилась ужасающими фактами своего здоровья.

Как оказалось, девушке стало плохо к Санкт-Петербурге. По словам Водонаевой, ей стало плохо в отеле — она упала у обморок и еле дождалась приезда «Скорой». Руки и ноги не слушались ее, а температура поднялась.

«Ну а дальше — потеря сознания, обморок. Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются. Скорая приехала через 40 минут. Это казалось вечностью», — вспоминает теледива.

Врачи провели реанимационные действия и вкололи девушки физраствор. Состояние Алёны Водонаевой пришло в норму. Однако в Москве медики поставили ей неутешительный диагноз — транзиторная ишемическая атака. Кроме того, ее в срочном порядке госпитализировали в одну из а столичных больниц для дальнейшего обследования.

«Сейчас я лежу в стационаре. Люблю вас. Следите за своим здоровьем!» —заключила Водонаева.

Поклонники в комментариях пожелали теледиве скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Отметим, ранее Водонаева перенесла инсульт.

[media=https://www.instagram.com/p/CQHGLBfJTDB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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