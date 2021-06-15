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Анастасия Зырянова назначена заместителем Министра просвещения Российской Федерации

Анастасия Зырянова назначена заместителем Министра просвещения Российской Федерации

Анастасия Зырянова назначена на должность заместителя Министра просвещения Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации № 1546-р «О заместителе Министра просвещения Российской Федерации» 10 июня подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, информирует Минпросвещения России.

«Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем Министра просвещения Российской Федерации», – говорится в распоряжении.

С 2013 года Анастасия Зырянова занимала должность главы Департамента госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, затем работала заместителем директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив.

С 2019 года она возглавляла Федеральный центр тестирования, созданный в целях содействия Рособрнадзору в осуществлении его полномочий, в том числе по организации проведения единого государственного экзамена, формированию и ведению информационных ресурсов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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