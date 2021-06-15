Анастасия Зырянова назначена заместителем Министра просвещения Российской Федерации

Лидия Мартынова

Анастасия Зырянова назначена на должность заместителя Министра просвещения Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации № 1546-р «О заместителе Министра просвещения Российской Федерации» 10 июня подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, информирует Минпросвещения России.

«Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем Министра просвещения Российской Федерации», – говорится в распоряжении.

С 2013 года Анастасия Зырянова занимала должность главы Департамента госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, затем работала заместителем директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив.

С 2019 года она возглавляла Федеральный центр тестирования, созданный в целях содействия Рособрнадзору в осуществлении его полномочий, в том числе по организации проведения единого государственного экзамена, формированию и ведению информационных ресурсов.