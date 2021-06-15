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Билан напал на Губерниева из-за слез Бузовой: «Я ненавижу, когда все на одного!!!! Это подло!»

Дима Билан, как и многие звезды, не оставил без внимания конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, который, по какой-то причине, решил, что умеет очень смешно шутить, задевая хрупких, но самодостаточных женщин неуместными и обидными фразами. Ведущий оскорбил Олю во время программы «Все на матч», на которую она прибыла, чтобы выступить в роли поддержки сборной России, что заставило Билана рассвирепеть от негодования.

«Оль, ты достойнее многих людей, которые льют на тебя грязь и хайпятся. Ты растешь на глазах у людей уже много лет, принимая обстоятельства с открытым забралом. В такие моменты хочется спросить: «Люди, вы что, звери?»» — намекнул он, что все нападающие на певицу полны лишь черной завистью, ведь сами не могут похвастаться подобной славой и толпой поклонников. «Я ненавижу, когда все на одного !!!! Это подло ! Она одна против всех и девушка!» — заявил Билан, прокомментировав не совсем мужественный поступок спортивного комментатора с самомнением.

Напомним, в эфире последовали несколько провокаций Губерниева, который явно жаждал насладиться негативными эмоциями Бузовой. Когда комментатор задал вопрос о том, какая школа ей ближе, российская под руководством Черчесова или советская тренера Эфроса, девушка ответила, что некомпетентна в данном вопросе, после чего Дмитрий, как и в прошлые встречи со звездой эстрады, поступил, по мнению многих, непозволительно. «Вы перестали пить коньяк по утрам?» — выпалил он, заставив Бузову сначала спорить с ним в вежливом тоне, затем перейти на повышенные тона и разрыдаться от услышанного хамства.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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