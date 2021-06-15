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BLACKPINK презентуют пятую солистку

BLACKPINK презентуют пятую солистку

Совсем скоро южнокорейская к-поп группа BLACKPINK отметит свое пятилетие. В честь этого девчонки вместе с агентством YG Entertainment презентуют новый проект. Анонсирующий постер уже разлетелся по социальных сетям, взорвав головы слушателям.

Проект получил название «4+1 PROJECT». И слушатели начали гадать, что же означает +1? Неужели к группе присоединиться новая участница или у BLACKPINK возможна коллаборация с кем-то из артистов? Поклонники больше склоняются к первому варианту. Они уверены, что четверка в названии подразумевает уже имеющихся девушек, а единица – новую участницу. Ведь сейчас многие девушки заняты сольными проектами, а новая участница вновь сосредоточит внимание поклонников на группе.

«Мы запланировали различные типы ивентов, чтобы оправдать любовь и ожидания многих людей», – гласит анонс проекта.

Кроме того, BLACKPINK презентовали и сайт. Правда, пока что он пуст, поэтому слушатели не могут узнать новые подробности проекта или найти подсказки. Напомним, день рождения BLACKPINK – 8 августа. Именно в этот день пять лет назад айдолы презентовали дебютный альбом Square One. После этого о BLACKPINK заговорил весь мир.

Сообщение BLACKPINK презентуют пятую солистку появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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