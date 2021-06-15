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"Бубсы кайф": Виктория Боня выставила напоказ огромную грудь, показав торчащие соски

"Бубсы кайф": Виктория Боня выставила напоказ огромную грудь, показав торчащие соски

41-летняя Виктория Боня похвасталась своими сочными формами, выставив напоказ соблазнительную грудь.

Виктория Боня продемонстрировала новые горячие фото из Сочи, на которых она позирует в вертолете в сексуальном топе. При этом звезда отказалась от нижнего белья, так что даже можно рассмотреть очертания ее сосков.

"Прислали кадры со съёмок клипа. Спасибо за фотки! Как вам мой образ?", - прокомментировала свою фотосессию в инстаграме светская львица.

Поклонники неоднозначно отреагировали на фото Виктории Бони - некоторые сочли, что она показала лишнее, тогда как другие восхитились красотой ее форм. 

"Прикройся", "Грудь, можно сказать, обнажена. По мне-слишком. Теряется загадка", "Бубсы кайф", "Грудь отлично сделал Хирург", "Сиси какие))) красивые", - пишут пользователи сети.

До этого блогерша опубликовала серию снимков в монокини салатового цвета, похваставшись своей соблазнительной пятой точкой.

"Уже лет 5 у меня не было такого шоколадного оттенка кожи. Смотрю и не пойму, тут я на фоне красоты или красота на фоне меня? Как назовем эти фото??? Верните меня обратно", — подписала фото звезда.

Поклонники обратили внимание, что Виктория Боня не стала обрабатывать снимки в фотошопе, продемонстрировав неидеальные бедра и ягодицы с растяжками и целлюлитом, отмечает источник.

"Целлюлит убери!", "Заметьте, что не фотошопит растяжки, которые реально есть у всех, люблю Боню, красивая и настоящая!", "Со всеми своими мелкими изъянами, вы такая идеальная и неповторимая", "Точно! Есть растяжки на попе", "Так мило, растяжки не замазали, сразу как-то душевно стало. Так надоели вылизанные инстадивы", "Фото огонь! Давно пора уже всем все как есть показывать", "Даже у Вики красотки есть растяжки. Но они нас не портят", "Вика, как приятно, что ты не маскируешь свои растяжки на бедрах!" — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте.

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По материалам: uposters.ru

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