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Дава вступился за Бузову: «Поступок Губерниева мерзкий»

Сегодня у Ольги Бузовой выдался довольно непростой день. Известный комментатор Дмитрий Губернев довёл ее до слез. Бывший бойфренд теледивы не смог молчать и высказался по этому поводу. 

Известная теледива пришла на телеканал «Матч Тв», чтобы поддержать нашу сборную Россию по футболу. Однако в эфире Дмитрий Губерниев процитировал произведение «Малыш и Карлосон, который живет на крыше». Комментатор поинтересовался, перестала ли телеведущая пить коньяк по утрам. Ольга решила, что Дмитрий в прямом эфире обвиняет ее в алкоголизме. Девушка закатила настоящую историку. 

«Так нельзя. Этот мужчина оскорбляет меня. Я пришла поддержать сборную России, а он задает такие вопросы. Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я недавно перенесла тяжелую операцию», — возмущенно сетовала Ольга Бузова.

За теледиву вступились не только ее поклонники, но и ее бывший возлюбленный Давид Манукян. У себя в Instagram он опустил Губерниева, отметив, что комментатор ведёт себя низко. 

«Мне не все равно на людей, даже на тех, которые ушли из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок в прямом эфире достать девушку. Жаль вас», — заявил Дава.

У слову, Бузова быстро отошла от скандала. Девушка вечером пошла в ЦУМ, чтобы снять стресс и порадовать себя новинками в гардеробе. 

Сообщение Дава вступился за Бузову: «Поступок Губерниева мерзкий» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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