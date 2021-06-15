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Дерек Бласберг показал, как Деми Мур и Виктория Бекхэм нянчат его детей

Дерек Бласберг показал, как Деми Мур и Виктория Бекхэм нянчат его детей

Если некоторые знаменитости всячески стараются оберегать личную жизнь и долго не публикуют фото детей, даже когда уже стало известно об их появлении на свет, то другие просто не могут сдержать эмоций и готовы делиться своим счастьем со всем миром. Ко второй группе явно относится 39-летний Дерек Бласберг!

Напомним, что не так давно Дерек и его партнер Ник Браун впервые стали родителями — у них появились близнецы Ноа и Грейс. Сегодня малышам исполнилось по четыре недели от роду, и отметить эту дату Дерек решил серией фотографий.


Ник Браун и Дерек Бласберг с детьми


Дети Дерека Бласберга



С малышами уже успели познакомиться не только ближайшие родственники пары, но и некоторые звездные друзья. Так, Бласберг опубликовал фото, на котором с одним из детей на руках запечатлена Виктория Бекхэм. Заглянула в гости уже и Деми Мур с дочерьми — их Дерек даже назвал "лучшими нянями в мире".


Виктория Бекхэм


Деми Мур с дочерьми Таллулой, Скаут и Румер и детьми Дерека Бласберга

Дома к появлению малышей, как можно убедиться, тоже все было готово. Бласберг и его партнер даже купили игрушки "на вырост", например, пару машинок. Чтобы прокатиться на них, Ноа и Грейс придется еще немного подрасти, но каждого уже ждет персональный игрушечный транспорт.



Дерек Бласберг с родителями, партнером Ником Брауном и детьми


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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