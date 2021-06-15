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ЕГЭ по обществознанию 15 июня прошел в штатном режиме, без существенных сбоев

ЕГЭ по обществознанию 15 июня прошел в штатном режиме, без существенных сбоев

Единый государственный экзамен по обществознанию 15 июня прошел в штатном режиме, без существенных сбоев, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Экзамен прошел в штатном режиме, сбоев серьезных нет», – сказал Анзор Музаев.

На участие в экзамене заявились более 347 тысяч человек, из них более 315 тысяч – выпускники текущего года.

Для проведения экзамена было задействовано 4890 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 599 – в труднодоступных отдаленных местностях, 248 – на дому, 15 – в медицинских учреждениях, 24 – при специальных учреждениях закрытого типа.  

Во всех ППЭ в ходе экзамена проводилось видеонаблюдение.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 30 июня.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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