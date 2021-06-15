Голый «стручок» Моргенштерна снова слили в Сеть

Влада Некрасова

Каждый месяц в Сети появляются снимки обнаженных звезд. Большинство из артистов стали жертвами хакеров, однако есть и те, кто выкладывает эротические кадры специально. Например, рэпер Моргенштерн три месяца назад опубликовал у себя в Instagram видео из уборной комнаты. На нем рэпер сидит полностью обнаженным, прикрывая свои гениталии ладонью. А ранее Алишер выкладывал кадры, где прикрывал свое достоинство одной лишь поясной сумкой или гитарой.

И если тогда поклонникам не удалось ничего разглядеть, то сегодня в Сети появились кадры, на которых виден член Моргенштерна полностью. Судя по прически музыканта, фотография была сделана больше года назад. В сети тут же начали смеяться над размерами его достоинства.

«Его 5-ти сантиметровый стручок стал всеобщим достоянием», «Маленький гномик», «Поет про талант сосать, а че там сосать то?», «Медики сделали ему чик-чик», – смеются пользователи Сети.

Снимок появился в одном из Telegram-каналов. Обстоятельства, при которых был сделан кадр, остается загадкой. Возможно, его сфотографировали друзья в одном из гостиничных номеров.

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