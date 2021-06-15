Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО

Вадим Карасев

Госдума приняла закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО, передает РИА "Новости".

По текущим правилам обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев осуществляется лишь при условии наличия диагностической карты по итогам техосмотра транспортного средства. Принятые депутатами поправки исключают эту норму из закона "О безопасности дорожного движения" и вносят соответствующие детали в закон об ОСАГО.

После утверждения изменений водителям больше не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года.

"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснил председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что на рынке техосмотра в России "сложился определенный незаконный бизнес". Кроме того, проблемой остается дефицит станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона. "В результате люди опять же вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому незачем привязывать получение полиса ОСАГО к диагностической карте и техосмотру", — резюмировал парламентарий.