Госдума почтила минутой молчания память Ларисы Шойгу

Влада Некрасова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 15 июня 2021 года

10:23 Автор: Ольга Шульга

В начале пленарного заседания 15 июня депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Ларисы Шойгу.

«У нас случилось несчастье: ещё один депутат ушёл из жизни — Лариса Кужугетовна Шойгу. Мы её хорошо знаем, она депутат с 2007 года, сама по профессии врач. Замечательный человек — добрый, отзывчивый. Она всегда подставляла плечо — и нам, своим коллегам, и тем, кто к ней обращался», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Лариса Шойгу была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве 12 июня. В церемонии прощания приняли участие Вячеслав Володин и другие парламентарии.

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