График ЕГЭ сохраняется на всей территории страны

Алексей Вольцев

Государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме согласно утвержденному расписанию. Региональные органы управления образованием при непрерывной федеральной поддержке реализуют намеченный комплекс по защите здоровья всех участников экзаменационного процесса, что позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву, информирует Минпросвещения России.

Большая часть экзаменов, среди которых и самые массовые – русский язык, математика и история, уже позади, и они прошли в штатном режиме. Впереди у выпускников экзамены по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике. Экзамены по информатике завершат согласно утвержденному ранее графику основной период ЕГЭ – 25 июня.

Напомним, что во всех помещениях и аудиториях, задействованных в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания, а во время экзаменов действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещения. Также все зоны снабжены необходимыми антисептиками и иными средствами защиты.