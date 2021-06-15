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Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как увлечь детей техническим творчеством

Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как увлечь детей техническим творчеством

В последние годы кружковое движение в России развивается очень активно, занятия проводятся не только в течение года, но и на каникулах, причем чаще всего бесплатно. 

У ребят есть множество возможностей познакомиться с техническим творчеством, получить новые знания и умения, которые, возможно, станут важной ступенькой к их будущей профессии. 

О том, какие активности проводятся во время летних каникул 2021 года, чем можно заниматься в учебное время, какие кружки и секции открыты для ребят разных возрастов, что такое Национальная технологическая олимпиада и как она проходит, пойдет речь в новом выпуске онлайн-программы «Образовательная среда», который выйдет в эфир 16 июня в 15:00.
 
Эксперты программы: 
 
Наталья Кравченко, директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы, председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты Российской Федерации, 
 
Дмитрий Земцов, проректор по развитию Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы Национальной технологической инициативы по развитию дополнительного и неформального образования «Кружковое движение»,
 
Анна Янчевская, исполнительный директор АНО «Телекоммуникационные технологии», 
 
Андрей Андрюшков, научный руководитель инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ.

Модератор программы – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». Подключайтесь к трансляции!

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах.

 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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