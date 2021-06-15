Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого

Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого

Все мы хотим быть любимыми, но вместе с отношениями приходит и страх потерять вторую половинку. Тут вам на помощь придет энергетический приворот, который поможет привязать к себе человека.


Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как разорвать энергетическую связь с мужчиной. Это очень полезно в тех случаях, когда отношения токсичны, и их уже не спасти, но энергетическая связь не дает их разорвать. Теперь вы узнаете о том, как эту связь построить.

Кому будет полезен данный приворот

Он будет полезен для тех и только для тех, кто уже находится в отношениях. Это так называемый белый приворот, поэтому очень важно, чтобы:


вы любили человека;
он вас любил тоже;
чтобы у вас в отношениях все было хорошо.

Если вы чувствуете, что человеку с вами не очень комфортно или вы постоянно ругаетесь и в любой день можете расстаться, приворот не подействует, потому что его воздействие пойдет против воли человека, а это недопустимо в белой магии.


Описанный ниже обряд помогает закрепить уже достигнутый успех и близость. Если пытаться намеренно привязать к себе того, кто с вами быть не хочет, это может привести к неблагоприятным последствиям.

Как сделать энергетический приворот

Если вы только начали встречаться, и между вами — просто симпатия и влюбленность, можно сделать простую привязку, чтобы вывести поскорее отношения на новый уровень. Для этого вам понадобится вещь, принадлежащая мужчине. Лучше всего использовать одежду.

Поскольку этот обряд очень полезен в начале отношений, это означает, что вы, скорее всего, не живете вместе. Нужно каким-то образом получить вещь, которая принадлежит возлюбленному. Можно брать что угодно — даже что-то мелкое и не особо важное.

Дождитесь ночи. Зажгите свечу между двумя зеркалами и положите рядом с ней вещь мужчины. При этом важно держаться за зеркала руками, чтобы их мощная энергия пропитала эту вещь. Произнесите заговор: «В ночи к тебе приду и днем останусь в мыслях. Будем рядом мы с тобой во всех возможных смыслах». Заговоренная и заряженная вещь будет готова стать «белым подкладом». Когда вы положите эту вещь на место дома у мужчины, она будет выполнять функцию оберега от соперниц и поспособствует появлению еще более теплых чувств у мужчины. Энергетическая привязка будет активирована, а любимый — накрепко привязан к вам.

Второй приворот можно сделать, когда вы уже живете вместе или даже женаты. Опасность в таком случае может исходить извне — на работе, в пути, на улице и так далее. Энергетический приворот нужно будет также сделать на какой-то вещи, но лучше выбирать что-то маленькое. Многие выбирают очень маленькую булавку, которую крепят к одежде мужчины в незаметном месте. Главное, чтобы он не догадывался, что вещь заговорена и что она вообще существует.


После того, как вы выбрали эту вещь, ни в коем случае не показывайте ее мужчине. Чтобы зарядить ее и сделать энергетическую привязку, нужно провести простой обряд. Вам понадобится стакан воды и свеча. Проводится ритуал в Полнолуние.

Произнесите три раза заговор над водой: «Живительная сила лунной воды, привяжи моего возлюбленного к этому дому и ко мне. Во веки веков». После каждого прочтения окунайте вещь в стакан с водой.

Только после этого зажигаем свечу. Три раза проведите вещью над пламенем свечи, приговаривая при этом: «Яркий огонь прогонит врагов моих и соперниц. От злых языков защитит и от сомнений. Да будет любовь наша жить долго. Аминь».

После этого мужчина будет привязан к вам и к вашему дому. Вероятность появления любовницы или соперницы будет сведена к минимуму. Чувства мужчины будут надежно защищены стихией Огня и Воды.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Критерии выбора коммерческой недвижимости под аренду
Критерии выбора коммерческой недвижимости под аренду
Битва платьев: Елена Перминова против Юлии Гаврилиной
Битва платьев: Елена Перминова против Юлии Гаврилиной
Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого
Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого
Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
7 простых способов восстановления биополя
7 простых способов восстановления биополя
RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»
RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»
Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Как получить все при помощи самовнушения
Как получить все при помощи самовнушения
Редкие заговоры от болезней
Редкие заговоры от болезней
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов, раздвинув ноги перед камерой
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов,
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно изучать моду
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно

Топ на сегодня

Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием
Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе
Модная битва: Гвен Стефани против Бейонсе

Еще по теме

Приворот без последствий, действующий сразу
Белый приворот от измен
Никите Турчину интересно мнение подписчиков о привороте
Самый сильный приворот на любовь