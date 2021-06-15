Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого

Вадим Карасев

Все мы хотим быть любимыми, но вместе с отношениями приходит и страх потерять вторую половинку. Тут вам на помощь придет энергетический приворот, который поможет привязать к себе человека.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как разорвать энергетическую связь с мужчиной. Это очень полезно в тех случаях, когда отношения токсичны, и их уже не спасти, но энергетическая связь не дает их разорвать. Теперь вы узнаете о том, как эту связь построить.

Кому будет полезен данный приворот

Он будет полезен для тех и только для тех, кто уже находится в отношениях. Это так называемый белый приворот, поэтому очень важно, чтобы:

вы любили человека;он вас любил тоже;чтобы у вас в отношениях все было хорошо.

Если вы чувствуете, что человеку с вами не очень комфортно или вы постоянно ругаетесь и в любой день можете расстаться, приворот не подействует, потому что его воздействие пойдет против воли человека, а это недопустимо в белой магии.

Описанный ниже обряд помогает закрепить уже достигнутый успех и близость. Если пытаться намеренно привязать к себе того, кто с вами быть не хочет, это может привести к неблагоприятным последствиям.

Как сделать энергетический приворот

Если вы только начали встречаться, и между вами — просто симпатия и влюбленность, можно сделать простую привязку, чтобы вывести поскорее отношения на новый уровень. Для этого вам понадобится вещь, принадлежащая мужчине. Лучше всего использовать одежду.

Поскольку этот обряд очень полезен в начале отношений, это означает, что вы, скорее всего, не живете вместе. Нужно каким-то образом получить вещь, которая принадлежит возлюбленному. Можно брать что угодно — даже что-то мелкое и не особо важное.

Дождитесь ночи. Зажгите свечу между двумя зеркалами и положите рядом с ней вещь мужчины. При этом важно держаться за зеркала руками, чтобы их мощная энергия пропитала эту вещь. Произнесите заговор: «В ночи к тебе приду и днем останусь в мыслях. Будем рядом мы с тобой во всех возможных смыслах». Заговоренная и заряженная вещь будет готова стать «белым подкладом». Когда вы положите эту вещь на место дома у мужчины, она будет выполнять функцию оберега от соперниц и поспособствует появлению еще более теплых чувств у мужчины. Энергетическая привязка будет активирована, а любимый — накрепко привязан к вам.

Второй приворот можно сделать, когда вы уже живете вместе или даже женаты. Опасность в таком случае может исходить извне — на работе, в пути, на улице и так далее. Энергетический приворот нужно будет также сделать на какой-то вещи, но лучше выбирать что-то маленькое. Многие выбирают очень маленькую булавку, которую крепят к одежде мужчины в незаметном месте. Главное, чтобы он не догадывался, что вещь заговорена и что она вообще существует.

После того, как вы выбрали эту вещь, ни в коем случае не показывайте ее мужчине. Чтобы зарядить ее и сделать энергетическую привязку, нужно провести простой обряд. Вам понадобится стакан воды и свеча. Проводится ритуал в Полнолуние.

Произнесите три раза заговор над водой: «Живительная сила лунной воды, привяжи моего возлюбленного к этому дому и ко мне. Во веки веков». После каждого прочтения окунайте вещь в стакан с водой.

Только после этого зажигаем свечу. Три раза проведите вещью над пламенем свечи, приговаривая при этом: «Яркий огонь прогонит врагов моих и соперниц. От злых языков защитит и от сомнений. Да будет любовь наша жить долго. Аминь».

После этого мужчина будет привязан к вам и к вашему дому. Вероятность появления любовницы или соперницы будет сведена к минимуму. Чувства мужчины будут надежно защищены стихией Огня и Воды.