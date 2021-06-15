Как получить все при помощи самовнушения

Вадим Карасев

Наше сознание — мощный инструмент решения любых жизненных проблем. Наши мысли становятся явью, но не всегда. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как получать желаемое чаще.

Большую часть удачи и того, что есть у нас в жизни, мы получаем при помощи закона притяжения. Все, кто помнит о его существовании, всегда на шаг впереди своих конкурентов и врагов.

Что такое самовнушение

Самовнушение — это когда вы сами себе внушаете что-то очень важное. К сожалению, большинство людей в нашем мире может внушать себе только что-то плохое. Это называется негативными программами. Появляются они из-за неуверенности и из-за токсичного окружения.

Негативные программы убивают всю удачу, потому что они работают как самовнушение. Они настолько сильны, что мы не сомневаемся в них. Мы уверены на сто процентов, что богатыми нам не стать, что вторую половинку найти очень сложно, что нас никто не любит и так далее. Таков человек и такова его сущность — мы охотно верим в то, что нам не нравится, лишая себя счастья.

По какой-то причине вера в себя свойственна немногим людям. Именно они получают все желаемое при помощи самовнушения.

Как сделать самовнушение действенным помощником

Нужно закрепить желаемые мысли в своей голове. Отличным способом будут аффирмации. Это фразы, которые нужно повторять как можно чаще, чтобы ваше сознание перестроилось на правильную волну. Например, вы хотите найти новую работу. В таком случае вы просто говорите себе: «Я достоин новой работы, поэтому я скоро ее найду». Очень хорошо аффирмации на успех сочетаются с другими практиками и советами по самовнушению. Сами по себе они имеют низкую эффективность.

Нужно повышать самоуверенность, веру в себя. Без этого позитивные мысли остаются всего лишь мыслями. Вы вряд ли найдете богатого и успешного человека, который вообще в себя не верит и думает, что удача сопутствует лишь избранным. Все успешные в любви или в бизнесе люди верят в себя и знают, что все достигается трудом, что удача посещает всех, кто хочет сделать что-то хорошее и полезное для себя, окружающих, своей семьи.

Получить все при помощи самовнушения вам также поможет умение окружать себя позитивными и оптимистичными людьми. Доля скепсиса в мышлении нужна всем, так как она рождает осторожность, но есть люди, которые кроме скепсиса не способны вообще ни на что. Они целыми днями говорят, что все плохо, что ничего нельзя добиться из-за правительства, судьбы или чьих-то заговоров. Им в детстве сказали, что богатые люди — воры, и что разбогатеть можно, лишь нарушив закон. Им в детстве говорили, что любви достойны только лучшие, а они лучшими не являются.

Если у вас повышенный уровень внушаемости, то это часто работает лишь во вред. Попробуйте перестроить эту черту вашего характера в иную сторону. Многие слышали поговорку: «Кто ищет, тот найдет». Так вот, вы именно тот человек, который найдет то, что ищет, а не только то, что ему причитается. Не бойтесь просить у Вселенной и у Бога то, чего вы хотите, и идите к своей мечте, борясь с негативными установками. В этом мире нет неудачников. Есть только те, кто сами себя так заклеймили. Это и есть самовнушение.

Не сидите без дела. Действуйте, иначе вы рискуете впустую потратить время, отведенное вам Вселенной. Поверьте в то, что вы можете сделать себя и свою жизнь лучше. Если у вас слабая самооценка, повысить ее можно при помощи занятий спортом и здорового образа жизни. Когда в порядке тело, в порядке и душа.

Как получить все

Ставьте перед собой четкие цели. Уверенность и позитив будут почти бесполезными, если у вас нет фарватера, цели. Нужно обязательно найти то ,что вам так необходимо. Просто подумайте о том, чего бы вы хотели.

Уверенность, очищение от негатива и любовь к себе — это первый шаг. Постановка задачи — второй шаг. Сделайте список того, что вам нужно преодолеть, чему необходимо научиться, с кем познакомиться, от чего избавиться. Отмечайте достижения и не бойтесь ими гордиться. Это пойдет вам на пользу.