Канделаки подтвердила пьянство Бузовой, но потом передумала

Лидия Мартынова

В Сети продолжают обсуждать истерику Ольгу Бузовой на телеканале «Матч ТВ». Теледиве не понравилось, как Дмитрий Губерниев позволил себе ироничное высказывание, уличающее Олю в алкоголизме. В результате Бузова назвала его дном и покинула эфир.

Сегодня в Сети появился скрин публикации Тина Канделаки, которая является генеральным директором «Матч ТВ». В посте девушка заявила, что Губерниев отстранен от эфиров за хамство, а также заметила, что Бузова пришла к ним в студию в состоянии алкогольного опьянения.

«Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии. Но это не имеет отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными. Я и Оля ждем от Димы извинений», – написала в посте Канделаки.

Однако такое сообщение найти у нее на странице в Instagram невозможно. Неужели Канделаки трусливо стерла сообщение? Сама Тина уверяет, что никакого поста не делала, а данная информация – фейк.

«Проверить подлинность той или иной сторис — вопрос одного звонка или сообщения моим пиарщикам. Да и Интернет, как известно, все помнит. Если есть желающие посмотреть кэш моего Instagram — дайте знать», — заявила Тина.

К слову, отрицает информацию и Губерниев. Он уверяет, что сейчас готовится к новому эфиру и просит не верить грязным слухам в Сети.

Сообщение Канделаки подтвердила пьянство Бузовой, но потом передумала появились сначала на POPCAKE.