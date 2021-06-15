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Кети Топурия отпраздновала день рождения дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала день рождения дочери Оливии

Сегодня в семье 34-летней Кети Топурии большой праздник — день рождения празднует ее дочь Оливия, которую певица родила от бизнесмена Льва Гейхмана. Девочке исполнилось шесть лет, и в честь этого события Кети устроила масштабное торжество, которое точно запомнится Оливии.

Отмечать день рождения дочери Кети решила в Грузии. Где именно сейчас находится певица, неизвестно, так как от геометок она отказалась. Но можно предположить, что собралась дружная компания в Цхнети, где у Топурии есть собственный дом. Там же ранее она уже как-то отмечала день рождения Оливии.


Кети Топурия с дочерью Оливией

Шесть лет назад в моей жизни появилась эта девочка, шесть лет назад я стала мамой, шесть лет назад она сделала меня такой счастливой! И я безумно благодарна, что ты выбрала меня. Будь счастливой и здоровой и знай, что мама всегда рядом! С днем рождения, моя жизнь!

— написала Кети.


Для Оливии в этот день было приготовлено немало развлечений. Перед девочкой выступали дрессированные собаки, акробаты на ходулях, ну а кроме ведущего была приглашена еще и большая команда аниматоров в костюмах животных и сказочных персонажей.







Кети Топурия с гостьей Нато Думбадзе

Можно предположить, что главной любимицей маленькой Оливии является все-таки Русалочка. Именно в стилистике этого мультфильма был украшен торт для именинницы, да и ее праздничное платье явно перекликалось с образом русалки.





Напомним, что в браке со Львом Гейхманом Кети прожила четыре года. Развод случился в 2017 году. Сейчас Топурия замужем за бизнесменом и политиком Львом Деньговым. У пары также уже есть общий ребенок — сын Адам.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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