Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китай возмутился клеветой со стороны стран G7

Китай возмутился клеветой со стороны стран G7

Посольство КНР в Великобритании выразило протест странам — участницам "Большой семерки" в связи с клеветой и попытками вмешательства во внутренние дела Китая. Заявление приводится на сайте диппредставительства.

Пекин указал на то, что попытки давления на страну нарушают принципы международного права.

Мы настаиваем, чтобы США и прочие страны G7 прекратили клеветать на КНР и вмешиваться во внутриполитические дела Китая. Они не должны ущемлять интересы Китая. Им следует прилагать усилия, которые положительно повлияют на международное сотрудничество, а не способствовать возникновению конфликта и противоречий.

Китайская сторона подчеркнула, что заявления стран G7 — Британии, Франции, США, Японии, Германии, Канады и Италии — по ситуации в Гонконге, Синьцзяне и по вопросу Тайваня "свидетельствуют об их недобрых намерениях", в связи с чем посольство выражает "резкое недовольство и решительный
протест".

Саммит G7 состоялся 12–13 июня в британском графстве Корнуолл.

Как писал Ruposters, ранее премьер Канады Джастин Трюдо предложил использовать Олимпиаду-2022 в Пекине для давления на Китай.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
7 простых способов восстановления биополя
7 простых способов восстановления биополя
RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»
RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»
Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Как получить все при помощи самовнушения
Как получить все при помощи самовнушения
Редкие заговоры от болезней
Редкие заговоры от болезней
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов, раздвинув ноги перед камерой
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов,
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно изучать моду
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно
"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между Киркоровым и ее экс-продюсером
"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между
Полезные свойства полыни и сферы ее применения
Полезные свойства полыни и сферы ее применения
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня озона, - ученые
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня

Топ на сегодня

Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после оскорблений
Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история
Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц
Половина россиян хочет получать безусловный доход 30 тыс. руб. в месяц
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Еще по теме

МИД Китая призвал Канаду не вмешиваться в дела Гонконга
Китай назвал провокацией патруль эсминца США в Южно-Китайском море
МИД Китая выразил США и Канаде протест из-за ситуации вокруг финдиректора Huawei
МИД Китая выразил протест США после принятия закона по Гонконгу