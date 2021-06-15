Китай возмутился клеветой со стороны стран G7

Вадим Карасев

Посольство КНР в Великобритании выразило протест странам — участницам "Большой семерки" в связи с клеветой и попытками вмешательства во внутренние дела Китая. Заявление приводится на сайте диппредставительства.

Пекин указал на то, что попытки давления на страну нарушают принципы международного права.

Мы настаиваем, чтобы США и прочие страны G7 прекратили клеветать на КНР и вмешиваться во внутриполитические дела Китая. Они не должны ущемлять интересы Китая. Им следует прилагать усилия, которые положительно повлияют на международное сотрудничество, а не способствовать возникновению конфликта и противоречий.



Китайская сторона подчеркнула, что заявления стран G7 — Британии, Франции, США, Японии, Германии, Канады и Италии — по ситуации в Гонконге, Синьцзяне и по вопросу Тайваня "свидетельствуют об их недобрых намерениях", в связи с чем посольство выражает "резкое недовольство и решительный

протест".

Саммит G7 состоялся 12–13 июня в британском графстве Корнуолл.

Как писал Ruposters, ранее премьер Канады Джастин Трюдо предложил использовать Олимпиаду-2022 в Пекине для давления на Китай.