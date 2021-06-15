Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
Посольство КНР в Великобритании выразило протест странам — участницам "Большой семерки" в связи с клеветой и попытками вмешательства во внутренние дела Китая. Заявление приводится на сайте диппредставительства.
Пекин указал на то, что попытки давления на страну нарушают принципы международного права.
Китайская сторона подчеркнула, что заявления стран G7 — Британии, Франции, США, Японии, Германии, Канады и Италии — по ситуации в Гонконге, Синьцзяне и по вопросу Тайваня "свидетельствуют об их недобрых намерениях", в связи с чем посольство выражает "резкое недовольство и решительный
протест".
Саммит G7 состоялся 12–13 июня в британском графстве Корнуолл.
Как писал Ruposters, ранее премьер Канады Джастин Трюдо предложил использовать Олимпиаду-2022 в Пекине для давления на Китай.