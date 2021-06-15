Критерии выбора коммерческой недвижимости под аренду

Роман Иванов





Принципы подбора жилой и коммерческой недвижимости отличаются кардинально. Если в первом случае нужно найти такой объект, в котором будет комфортно жить и проводить время, то во втором случае важно чтобы этот объект приносил ожидаемую прибыль или был полезным с точки зрения развития бизнеса.

Именно по этой причине нужно довольно взвешенно подходить к процедуре подбора нежилых помещений, и заранее разобраться в том, какие критерии для подобных объектов являются наиболее важными.

Что нужно спрашивать у арендодателя про сдаваемый нежилой объект?

Основополагающим фактором традиционно выступает расположение выбранного нежилого объекта. Тут следует отталкиваться от того, какое направление имеет бизнес, на какую аудиторию он ориентируется, планируется ли работа с клиентами напрямую и так далее. Если офисы, магазины, заведения общественного питания принято открывать ближе к центральным частям города или в спальных районах, то производственные и складские помещения принято выносить за черту города. Также нужно понимать, что конкуренция за места в центральных частях города всегда выше, и даже если арендатор имеет финансовые возможности, чтобы снимать там помещение, он может просто не попасть на подходящее предложение.

Нужно проанализировать, насколько сложно будет платить ежемесячную аренду, и будет ли такая аренда окупаться в принципе. Есть много вариантов того, как найти подходящее помещение по доступной цене – можно договориться о заморозке роста аренды на время, можно найти помещение и самому выполнить переустройство и прочее.

Расположенная вблизи арендуемого объекта инфраструктура тоже имеет значение, и о ней нужно узнавать подробнее. Возле объекта, где будут приниматься клиенты, должна быть парковка. Да и само помещение должно быть обустроено по всем правилам, включая наличие современных коммуникаций, телефонии и интернета.

Дополнительные критерии выбора коммерческих объектов

Некоторые объекты не могут функционировать без обеспечения безопасности, поэтому арендаторам могут изначально предлагаться услуги по организации охраны или обустройству системы видеонаблюдения. Еще важно помнить о рекламе объекта, в чем также иногда могут помочь собственники помещений. Следует заранее обсудить с собственником все вопросы по поводу того, какие можно размещать вывески, указатели и другие объекты наружной рекламы. Если говорить о центральных районах города, то нередко там требуется соблюдать единый дизайн-код.