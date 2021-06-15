Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу

Вадим Карасев

Испокон веков люди использовали растения для собственных нужд, чтобы обрести крепкое здоровье, защититься от невзгод и привлечь в жизнь нужные события. Эти знания помогают и по сей день, и благодаря обычным полевым цветам каждый сможет обрести счастье.

С помощью обычных, на первый взгляд, цветов, можно оградиться от любого зла и привлечь в жизнь удачу. Свежий букет или высушенные растения, собранные в мешочек, помогут, если верить в силу растений. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какими возможностями обладают простые полевые цветы.

Как использовать полевые цветы

Растения собирают в летний период, чтобы насладиться их красотой, а также использовать их для привлечения в жизнь благополучия. Существует несколько способов их использования:

Свойства полевых цветов

. Полевые цветы ставят в вазу, своевременно меняют им воду и убирают после увядания.. Собранные растения заливают кипятком и настаивают, чтобы позже добавлять полученный настой в воду для мытья полов, для принятия ванны или для окропления порога, чтобы зло не проникло в дом.. Собранные цветы высушивают, а затем помещают в полотняные мешочки, создавая сильные обереги.

Гвоздика. Цветы гвоздики обладают свойством отражать негатив и защитить домочадцев от тех, кто пришел в дом с дурными намерениями. Несколько букетов полевых цветов обеспечат благоприятную атмосферу в доме, а высушенные части растения в саше станут отличным оберегом против любого зла. Кроме того, гвоздика приносит удачу.

Клевер. Это растение испокон веков приносили в дома, где есть дети, чтобы оградить их от проблем и неприятностей. Свежий букетик или высушенные цветы способны оградить подрастающее поколение от необдуманных поступков. Клевер приносит удачу, поэтому во время сбора цветов стоит внимательно посмотреть и на листочки, чтобы найти четырехлистный символ удачи.

Лаванда. Благодаря этим цветам получится наладить сон, позабыть о бессоннице или кошмарах, прогнать дурные мысли и оградить себя от потусторонних сущностей. Из лаванды делают настои, которые добавляют в ванну, в том числе и детям, чтобы их сон был крепким и ничто их не тревожило.

Вербена. Благодаря этим полевым цветам получится привлечь денежную удачу. Свежий букет поможет наладить финансовые потоки, а высушенные цветы можно использовать в качестве талисмана, чтобы никогда не оставаться без средств к существованию. Вербену используют и для любовной привязки, чтобы в семейные отношения не вмешивались посторонние.

Василек. Это растение испокон веков используется для защиты от сглазов и порчи. Цветы василька станут прекрасным украшением дома, а высушенные растения, помещенные в полотняные мешочки, станут прекрасными оберегами от негатива. Васильки располагают и перед входом в дом, чтобы люди с дурными намерениями не могли навредить домочадцам.

Арника. Цветы арники помогают справиться с тревогой, найти в себе силы для активных действий и не сомневаться в себе. Красивый букет из этих полевых цветов, поставленный в доме, усилит интуицию и поможет без труда находить верные решения. Высушенную арнику можно использовать в качестве оберега на работе, чтобы преуспевать в профессии.

Ромашка. Эти полевые цветы несут успокоение, освобождают от стрессов и тревоги. Растение обладает противовоспалительным эффектом, а также приносит удачу в любви. Букет полевых ромашек, поставленный дома у одинокого человека, поможет привлечь вторую половинку.

Чертополох. Растение помогает защититься от нечистых сил, обрести уверенность и не бояться встречи с людьми, которые могут нанести вред. С помощью чертополоха ограждают дом от магов и колдунов, очищают жилище от накопленного негатива и прогоняют потусторонних сущностей, мешающих покою жильцов.