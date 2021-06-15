Магистранты Омского педагогического университета создали специальные пособия для детей с нарушениями зрения

Лидия Мартынова

Создать комфортные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья помогут специальные тактильные дидактические пособия, созданные магистрантами программы «Коррекционная педагогика и специальная психология» факультета начального, дошкольного и специального образования Омского государственного педагогического университета, сообщает Минпросвещения России.

Студенты изучили различные варианты наглядных пособий, требования к их оформлению, после чего создали несколько новых видов развивающих игр. Разработки магистрантов в новом учебном году пройдут апробацию в школе-интернате № 14 города Омска, где учится более 150 детей, около 50 из них имеют нарушение зрения.

В адаптированных учебных программах школы-интерната есть коррекционно-развивающий раздел, подразумевающий изучение социально-бытовой и пространственной ориентировки и развитие мелкой моторики. Занятия с пособиями из фетра, дерева и других тактильных материалов позволяют с помощью игры формировать у детей различные познавательные функции (восприятие, память, внимание, речь), развивать интеллектуальные и творческие способности, мелкую моторику.