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Максим Галкин опубликовал новое селфи с Аллой Пугачевой

Максим Галкин опубликовал новое селфи с Аллой Пугачевой

Сегодня 44-летний Максим Галкин порадовал поклонников новой фотографией со своей 72-летней супругой Аллой Пугачевой. Селфи было сделано в автомобиле. В кадре пара запечатлена в летних образах: Пугачева позирует в белой рубашке, а Галкин — в белом поло. Судя по всему, супруги решили выехать в свет.


В очередной раз поклонники звездного семейства отметили гармонию, которая царит между Аллой и Максимом, а также прекрасный внешний вид Примадонны.

Алла Борисовна вообще не стареет. С каждым годом все красивее и глаза счастливые. И как вам удается излучать столько тепла и света? Я сначала подумала, что Галкин с девушкой какой-то. Максим — мужчина, который делает счастливой свою женщину! Лишних слов не надо,

— пишут Галкину фолловеры.


Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году отметят 10-ю годовщину свадьбы. Шоумен — пятый супруг певицы. Вместе они воспитывают семилетних двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Дети пары уже успели стать настоящими любимцами публики и обзавелись большой армией поклонников.


Супругам неоднократно приписывали проблемы в браке и даже говорили, что они подумывают о разводе, однако вот уже который год Алла и Максим продолжают демонстрировать идиллию и здоровые крепкие отношения.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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