Маори, возможно, достигли Антарктиды на тысячу лет раньше европейцев

Вадим Карасев

Авторы нового исследования, которое опубликовал Journal of the Royal Society of New Zealand, предполагают, что мореплаватели маори достигли Антарктиды в VII веке нашей эры — на тысячу с лишним лет раньше, чем это сделали европейские моряки. Исследование основано на устной традиции маори и других источниках, которые раньше не принимались во внимание западными учеными.

Устные истории, хранящиеся племенными группами маори Нгати Раруа (Ngāti Rārua) и Те Ати Ава (Te Āti Awa), рассказывают об исследователе по имени Хуи Те Рангиора (Hui Te Rangiora), который привел свое судно Те Иви-о-Атеа (Te Iwi-o-Atea) в «туманное и темное место, где не видно солнца». Он увидел горы, которые «пронзают небеса», но «совершенно голые и без растительности». Предполагается, что так были описаны антарктические айсберги.

Специалист по колониальном исследования Мира Сабаратнам (Meera Sabaratnam) из Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета, которая не принимала участия в исследовании, считает, что полученные выводы имеют смысл. «Совершенно не удивительно, что человеческое сообщество, специализирующееся на мореплавании и живущее недалеко от антарктического континента, могло столкнуться с ним за столетия до европейских путешествий в тот же район», — говорит она.

Из европейских мореплавателей первыми берегов Антарктиды достигли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в январе 1820 года.