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Маори, возможно, достигли Антарктиды на тысячу лет раньше европейцев

Маори, возможно, достигли Антарктиды на тысячу лет раньше европейцев

Авторы нового исследования, которое опубликовал Journal of the Royal Society of New Zealand, предполагают, что мореплаватели маори достигли Антарктиды в VII веке нашей эры — на тысячу с лишним лет раньше, чем это сделали европейские моряки. Исследование основано на устной традиции маори и других источниках, которые раньше не принимались во внимание западными учеными.

Устные истории, хранящиеся племенными группами маори Нгати Раруа (Ngāti Rārua) и Те Ати Ава (Te Āti Awa), рассказывают об исследователе по имени Хуи Те Рангиора (Hui Te Rangiora), который привел свое судно Те Иви-о-Атеа (Te Iwi-o-Atea) в «туманное и темное место, где не видно солнца». Он увидел горы, которые «пронзают небеса», но «совершенно голые и без растительности». Предполагается, что так были описаны антарктические айсберги.

Специалист по колониальном исследования Мира Сабаратнам (Meera Sabaratnam) из Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета, которая не принимала участия в исследовании, считает, что полученные выводы имеют смысл. «Совершенно не удивительно, что человеческое сообщество, специализирующееся на мореплавании и живущее недалеко от антарктического континента, могло столкнуться с ним за столетия до европейских путешествий в тот же район», — говорит она.

Из европейских мореплавателей первыми берегов Антарктиды достигли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в январе 1820 года.

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По материалам: polit.ru

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