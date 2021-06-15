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Моргенштерн обжаловал штраф по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер не согласен с вынесенным приговором.

В начале июня суд признал рэпера Моргенштерна виновным в деле о пропаганде наркотиков в его клипах и треках. Ему вынесли штраф в размере ста тысяч рублей. Моргенштерн не согласен с таким решением и обжаловал приговор.

По словам Сергея Жорина, адвоката Моргенштерна, в суде рэперу отказали допросить свидетелей и не приняли никаких письменных доказательство по поводу того, что он не пропагандирует наркотические препараты. В связи с этим жалобу артиста будет рассматривать Мосгорсуд.

Напомним, что проверку клипов Моргенштерна «Розовое вино 2» и Family организовала Лига безопасного интернета. Именно представители этой организации увидели в роликах рэпера пропаганду запрещенных веществ. В заключении экспертизы говорится о том, что в клипах артиста прослеживается положительное отношение к употреблению наркотиков. Моргенштерн убеждает, что ничего такого в его клипах нет.

На суд рэпер приехал со своей возлюбленной Диларой, но в здание ее не пустили. Моргенштерн по этому поводу сильно возмущался и назвал все происходящее в суде «цирком».

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По материалам: popcake.tv

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