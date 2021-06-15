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Netflix выпустит мультсериалы по видеоиграм Far Cry и Splinter Cell

Netflix выпустит мультсериалы по видеоиграм Far Cry и Splinter Cell
Netflix анонсировал три мультсериала по играм Ubisoft — Far Cry и Splinter Cell. Новость об этом появилась на сайте разработчика.

Первый сериал будет называться Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix и будет основан на Far Cry 3: Dragon Blood. В ней игрок переместится в 2007 год альтернативной истории, где сеттинг является отсылкой к фантастическим боевикам 1980-х. Второй сериал озаглавят просто Far Cry. Подробностей о нём нет — представители Ubisoft лишь сообщили, что сюжет будет основан на одноимённой серии игр.

Третьим в списке релизов по играм Ubisoft от Netflix будет мультсериал по Splinter Cell — серии стелс-экшенов об агенте американской разведки Сэме Фишере. О нём также ничего не известно, кроме того, что продюсером выступит Дерек Колстад, который работал на той же должности при подготовке трилогии «Джон Уик».
Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября. Игра выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 и 5. Новых частей Splinter Cell анонсировано не было — релиз последней состоялся летом 2013 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox 360.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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