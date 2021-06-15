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Онкобольным найдут доноров костного мозга быстрее

Онкобольным найдут доноров костного мозга быстрее
Чтобы ускорить трансплантацию, всех, кто готов поделиться органами и тканями, запишут в едином регистре

20:48  Автор: Ольга Шульга



В России создадут федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Законопроект с такими нормами Госдума приняла в первом чтении 15 июня. Предложенное решение позволит спасти тысячи жизней, убеждал депутатов замглавы Минздрава Евгений Камкин.

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Пересадка костного мозга — один из наиболее эффективных методов лечения тяжёлых онкологических заболеваний. При этом, по данным проведенного в 2019 году опроса ВЦИОМ, 47 процентов респондентов считают её опасной.

Серьезной проблемой стали имеющиеся пробелы в законодательстве. Они привели к сложностям с «определением бюджетного финансирования мероприятий, связанных с этой операцией», отметил Камкин.

В России предлагают создать регистр доноров костного мозга


Представленный документ распространит нормы закона о трансплантации органов на костный мозг и гемопоэтические, то есть кроветворные стволовые клетки. Стать донором сможет любой человек от 18 до 45 лет. При этом у него не должно быть психических расстройств и противопоказаний к донорству. Возможной пересадка станет лишь при наличии письменного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного живого донора и реципиента. Если реципиент несовершеннолетний или недееспособен, письменное согласие должен дать его родитель или законный представитель. Также документ уточняет, что органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. Запрещено их изъятие у умерших, если медицинская организация поставлена в известность, что при жизни сам человек или его представители заявили о несогласии на эту процедуру.

Ещё одна норма документа расширяет права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на изъятие своих органов или тканей, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации. Например, ему гарантируют бесплатную диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию. Также у донора будет право требовать от медорганизации полную информацию о возможных осложнениях для его здоровья из-за предстоящей операции. Предусмотрена в документе и гарантия оплаты проезда донора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток к месту процедуры.

Одно из самых важных положений законопроекта касается создания федерального регистра доноров костного мозга, уточнил Камкин. «Сложность подбора доноров обусловлена разрозненностью баз данных — сегодня их существует 18. Учитывая, что основная часть пациентов нуждается в неродственном донорстве, необходимо объединить их в единый регистр доноров костного мозга», — пояснил он.

Представитель Минздрава отметил, что документ будет включать информацию как о донорах, так и о реципиентах. Порядок ведения такого регистра, в том числе сроки представления в него сведений и правила доступа к ним, определит Правительство.

«Это позволит ускорить поиск подходящего донора на территории России, а также снизить потребность в поиске донора за рубежом», — подчеркнул Евгений Камкин. Как результат — медики смогут спасти жизни тысяч онкобольных. Регистр будут постоянно обновлять, а значит, специалисты смогут быстрее находить донора для своих пациентов не только в собственном регионе, но и по всей стране.

Недоработки устранимы

Поддержать документ предложил член Комитета Госдумы по охране здоровья Валерий Елыкомов. Замечания парламентариев, по его словам, носят непринципиальный характер, и их можно устранить во втором чтении. Например, пока не понятен региональный компонент, уточнил он. Также важно, чтобы были выделены средства и на ведение регистра, и на доставку донора к месту взятия костного мозга, сказал депутат.

Мурашко: регистр доноров костного мозга нужно создать в кратчайшие сроки


Создать регистр доноров костного мозга необходимо очень быстро, ранее отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко. «У нас для этого есть все условия: и знания, и оборудование, и средства, всё для этого есть», — сказал он 27 мая, выступая на российском конгрессе «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике».


#здравоохранение


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По материалам: pnp.ru

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