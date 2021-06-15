Певица Слава должна была принять участие в «Битве экстрасенсов»: «Людям становится страшно. Я видела дом ее глазами»

Влада Некрасова

Певица Слава в «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской на канале «Пятница!» неожиданно для многих рассказала о том, что обладает экстрасенсорными способностями и спокойно могла бы пройти некоторые испытания, которые предлагают участникам в шоу «Битва экстрасенсов». Она сообщает, что близкие даже пытались «засунуть» ее в паранормальный проект, да и организаторы были заинтересованы получить такого известного участника, но пойти на соревнование колдунов ей помешало собственное чувство смущения: «Я побоялась опозориться. В багажнике человека точно нашла бы».

Несмотря на то, что сама по себе артистка не связана с оккультными науками, гаданиями и эзотерикой, она может описать жизнь незнакомца в считанные минуты. Например, рассказать о родителях человека, о месте его рождения до деталей, назвать город, в котором он живет и предметы интерьера в его квартире. «Тогда людям становится страшно… Когда к нам в коллектив пришла новая девочка, я рассказала ей, что ее бабушка жила в маленькой комнате, там было маленькое окошко, я тогда просто видела дом ее глазами. Девочка испугалась», — делится подробностями тайной стороны жизни звезда.

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