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Почему подросткам запретили работать ночами

Почему подросткам запретили работать ночами

01:25  Автор: Дмитрий Литвинов



Закон о запрещении ночной работы подростков и женщин был принят в России лишь в 1885 году, это произошло 15 июня.

В феврале 1885 года после ряда стачек на российских фабриках при Министерстве внутренних дел была создана комиссия для подготовки закона, регулирующего отношения фабрикантов и рабочих. В первую очередь комиссией был рассмотрен вопрос об отмене ночных работ для женщин и детей.

Министр финансов Николай Бунге в мае 1885 года внёс в Государственный совет законопроект, в представлении которого отмечалось пагубное влияние ночного труда на здоровье и психологическое состояние рабочих. Министр предложил отменить ночную работу для подростков, не достигнувших 17 лет, и женщин на текстильных фабриках, а также предоставить министрам финансов и внутренних дел право вводить эту практику на других промышленных предприятиях.


Стачки привели к запрету на ночную работу женщин и детей 135 лет назад


10 и 20 мая 1885 года прошли заседания Госсовета, на которых проект был одобрен. При этом было решено ввести запрет на ночные работы в виде опыта на три года, а также поручить министру финансов и министру внутренних дел подробнее рассмотреть эту проблему наряду с вопросом о детском труде, чтобы в дальнейшем объединить оба закона в один акт.

Император Александр III утвердил закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах», который вступил в силу с 1 октября 1885 года. По нему запрещалась ночная работа подростков до 17 лет и женщин на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. В 1897 году закон был распространён также на всё текстильное производство.


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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