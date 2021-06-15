Поклонники Билли Айлиш выкидывают ее мерч на помойку!

Анастасия Иванова

На днях стало известно, что сердце Билли Айлиш (Billie Eilish) наконец не свободно! Американская исполнительница встречается с актером Мэтью Тайлер (Matthew Tyler). Однако поклонники не оценили роман Билли.

Слушатели Билли Айлиш в ярости. Они узнали неприятные факты из биографии актера. Оказывается, что в 2011 и 2017 году Мэтью Тайлер выкладывал у себя в Twitter посты, в которых разделял гомофобные и расистские взгляды Дональда Трампа (Donald Trump). На парня тут же озлобились поклонники Билли. Они считают, что Мэтью не достоин встречаться с исполнительницей.

Однако некоторые предложили не торопиться с выводами. Кто-то предложил, что эти публикации фейковые и артист просто решил пошутить. Билли Айлиш лайкнула пост автора, который эмоционально осудил фанатов, набросившихся на Мэттью. И понеслась…

Поклонников оскорбил поступок Билли. В протест они устроили флешмоб – выкидывать на помойку мерч Айлиш. В Twitter уже появилось несколько публикаций, в которых футболки, фотографии, шапки и другая символика с изображением Билли лежат на помойке.

billie eilish fan taking down merch posters tiktok pic.twitter.com/FGQwMyECOv — m archives (@racheIdares) June 14, 2021

Billie Eilish and Matthew Tyler Vorce were recently seen at Disney. Billie liked a post calling out her fandom and claiming the alleged posts were made up. pic.twitter.com/fHBiAEkQLc — Def Noodles (@defnoodles) June 13, 2021

«Я устала», – прокомментировала ситуацию Билли.

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