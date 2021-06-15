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Полезные свойства меда и его применение в обрядах и ритуалах

Полезные свойства меда и его применение в обрядах и ритуалах

Мед — настоящий дар природы. Он не только сладок, но еще и полезен для нашего тела и для нашей энергетики. Его используют также в некоторых обрядах. Эксперты рассказали о его главных свойствах.


Мед полезен, причем не только сам по себе, но и в сочетании с большим числом растений. Его используют вместе с крапивой, с лавандой. Это удивительный подарок природы, ведь мед крайне полезен и обладает некоторыми магическими свойствами.

Чем полезен мед

Настоящий природный мед полон витаминов и полезных веществ. Им лечат простуду, его едят просто для поддержания здоровья. Говорят, что лучший способ быть здоровыми — это есть по ложке меда в день. Можно кушать его натощак с теплой водой.

Вот чем полезен мед для организма:


он ускоряет обмен веществ при помощи ферментов;
он укрепляет иммунитет;
вместе с медом человек получает огромное количество минеральных веществ, микроэлементов, благодаря чему укрепляются кости и мышцы;
в меде содержится много витаминов групп В и С. Есть также витамины Е, К, Н.

Даже тот факт, что в меде есть фруктоза, очень важен. Это значит, что мед помогает улучшить работу мозга. Вместо конфет или выпечки полезно есть понемногу мед. Содержащиеся в нем сахара разлагаются и усваиваются намного быстрее.

Применение меда в обрядах и в магии

Мед широко используют как добавку к травяным настоям и отварам. Это очень важно, но не только благодаря тому, что он может позитивно преображать горьковатый вкус трав. Считается, что он усиливает их благотворное воздействие на энергетику и организм. Он выступает в роли природного катализатора. Мед использовали с самой глубокой древности для промывки ран. Он помогает ускорить заживление, особенно в сочетании с крапивой.

Мед применяется в обрядах и ритуалах на деньги. Есть один простой обряд, с которым вам следует ознакомиться. Возьмите монетку любого достоинства, возьмите капельку меда и намажьте им монету пальцами, после чего произнесите: «Да будет сладка моя жизнь, как мед. Да придет ко мне удача. Сейчас и навеки». После этого монетку нужно положить прямо в таком виде в карман одежды, которую вы собираетесь надеть на важное совещание или на работу, собеседование, в магазин. Это должно принести удачу. Повторять обряд можно каждый день.

Также мед является символом любви. Его применяют в ритуалах и обрядах на любовь. Если к меду добавить капельку лавандового масла или капнуть лавандового настоя или отвара вместе с медом кому-то в чай, это поможет привязать этого человека к себе. Иначе говоря, мед в сочетании с лавандой является приворотным зельем. Перед тем, как угостить понравившегося вам человека, необходимо произнести про себя простой заговор: «Со мною станет сладкой твоя жизнь».

Каждое утро, когда вы съедаете ложку меда и запиваете его водой, произносите: «Дай мне силу, волю мне дай. Дай удачу и всегда мне помогай». Так ваш день станет намного лучше, ведь удача будет посещать вас заметно чаще. Настроение поднимется, появится желание действовать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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