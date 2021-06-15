Правда ли, что Чимин ездил в Париж в 2019 году вместе с девушкой?

Анастасия Иванова

Если у кого-нибудь из BTS появятся подружки, мы узнаем об этом из средств массовой информации! Или… нет?

Постараемся разобраться в слухах о личной жизни Чимина, которые вновь попали в топы корейских источников Сеула. Армия заговорила о том, что Мочи много путешествовал во время отпуска BTS в 2019 году. Тогда он наконец смог вырваться из бесконечного круга обязанностей и забот компании BigHit и насладиться красотами окружающих его пейзажей. В местном источнике Сеула сасэны создали новый инфоповод, начав утверждать, что в одном из направлений той поездки Чим находился вместе с девушкой. Это был Париж и, по словам авторов поста, трип во Францию изначально был запланирован как романтическое путешествие.

Но почему мы готовы поспорить с выводами корейцев и заявить, что айдол тогда ни с кем не встречался? Все дело в том, что поездка была всего лишь 6-дневной и у артистов была возможность провести время с теми людьми, которые действительно для них дороги, ведь парни годами работают без отпусков и стараются ловить эти моменты свободы. На фотографиях в Париже Чимми был замечен с коллегами. Это дает нам 2 варианта развития событий: либо трип все-таки был частично рабочим и селебам приходилось уделять время проектам (в таком случае у парня точно не было бы времени на свидания), либо Чимин лично пожелал потусить с ребятами из лейбла, так как они являются его самыми близкими людьми, что тоже намекает на то, что девушки у него нет.

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