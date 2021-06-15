Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Правда ли, что Чимин ездил в Париж в 2019 году вместе с девушкой?

Если у кого-нибудь из BTS появятся подружки, мы узнаем об этом из средств массовой информации! Или… нет?

Постараемся разобраться в слухах о личной жизни Чимина, которые вновь попали в топы корейских источников Сеула. Армия заговорила о том, что Мочи много путешествовал во время отпуска BTS в 2019 году. Тогда он наконец смог вырваться из бесконечного круга обязанностей и забот компании BigHit и насладиться красотами окружающих его пейзажей. В местном источнике Сеула сасэны создали новый инфоповод, начав утверждать, что в одном из направлений той поездки Чим находился вместе с девушкой. Это был Париж и, по словам авторов поста, трип во Францию изначально был запланирован как романтическое путешествие.

Но почему мы готовы поспорить с выводами корейцев и заявить, что айдол тогда ни с кем не встречался? Все дело в том, что поездка была всего лишь 6-дневной и у артистов была возможность провести время с теми людьми, которые действительно для них дороги, ведь парни годами работают без отпусков и стараются ловить эти моменты свободы. На фотографиях в Париже Чимми был замечен с коллегами. Это дает нам 2 варианта развития событий: либо трип все-таки был частично рабочим и селебам приходилось уделять время проектам (в таком случае у парня точно не было бы времени на свидания), либо Чимин лично пожелал потусить с ребятами из лейбла, так как они являются его самыми близкими людьми, что тоже намекает на то, что девушки у него нет.

Сообщение Правда ли, что Чимин ездил в Париж в 2019 году вместе с девушкой? появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Правда ли, что Чимин ездил в Париж в 2019 году вместе с девушкой?
Правда ли, что Чимин ездил в Париж в 2019 году вместе с девушкой?
Президент требует персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам
Президент требует персональной ответственности чиновников за
Критерии выбора коммерческой недвижимости под аренду
Критерии выбора коммерческой недвижимости под аренду
Битва платьев: Елена Перминова против Юлии Гаврилиной
Битва платьев: Елена Перминова против Юлии Гаврилиной
Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого
Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого
Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
7 простых способов восстановления биополя
7 простых способов восстановления биополя
RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»
RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»
Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Как получить все при помощи самовнушения
Как получить все при помощи самовнушения
Редкие заговоры от болезней
Редкие заговоры от болезней

Топ на сегодня

Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Какого числа отмечается Троица в 2021 году
Какого числа отмечается Троица в 2021 году
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока - 2"
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?

Еще по теме

СМИ: Леонардо ДиКаприо флиртовал с моделью Пэйдж Уоткинс, пока Нины Агдал не было в городе
Российские АРМИ извинились за преследование Чимина в России: «Из-за таких BTS боятся прилетать в Москву!»
Что за драма произошла между Чонён из TWICE и Чимином из BTS?
Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд